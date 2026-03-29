Nachdem die VG Montabaur einen Sparhaushalt für das Jahr 2026 beschlossen hat, ergeben sich nun doch Investitionsmöglichkeiten. In seiner jüngsten Sitzung hat der Rat entschieden, wie das Sondervermögen des Bundes genutzt werden soll.
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Die Verbandsgemeinde Montabaur will ihren Anteil am Sondervermögen des Bundes vollständig in ihre Feuerwehren investieren. Das hat der Verbandsgemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, nachdem Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich die Hintergründe dieses Vorschlags erläutert hat.