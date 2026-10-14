Kommune muss sparen VG Montabaur stoppt Förderung von Dorferneuerung Thorsten Ferdinand 14.10.2026, 06:00 Uhr

i Nach 20 Jahren ist Schluss: Die Verbandsgemeinde Montabaur wird private Dorferneuerungsmaßnahmen in Zukunft nicht mehr finanziell unterstützen. Thorsten Ferdinand

Die Sanierung eines alten Hauses im Ortskern kann teuer werden. Bislang konnten viele Bauherren in der Verbandsgemeinde Montabaur hierfür einen finanziellen Zuschuss erhalten. Ab 2027 ist damit allerdings Schluss.

Zum Jahreswechsel beendet die Verbandsgemeinde Montabaur die finanzielle Förderung privater Dorferneuerungsmaßnahmen. Bislang konnten Bauherren, die in die Sanierung alter Häuser in den Ortskernen investierten, eine Unterstützung von bis zu 6.500 Euro von der VG erhalten (plus Kinderzuschläge).







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