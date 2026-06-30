Neue Masten erforderlich VG Montabaur rüstet alte Seilleuchten nicht auf LED um Thorsten Ferdinand 30.06.2026, 06:00 Uhr

i Alt und neu: Bislang hingen in der Ortsdurchfahrt von Kadenbach Seilleuchten an den Häusern. Diese werden nun durch LED-Leuchten auf Masten ersetzt. Thorsten Ferdinand

Das große Montabaurer LED-Projekt nähert sich der Zielgeraden. Mehr als 6.500 Straßenleuchten im VG-Gebiet sind schon umgerüstet. An einigen der verbleibenden Standorte ist der Lampentausch allerdings knifflig, wie das Beispiel Kadenbach zeigt.

Seit dem vergangenen Herbst werden in der Verbandsgemeinde Montabaur alle Straßenlampen auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Die Mitgliedsgemeinden erhoffen sich dadurch eine Einsparung von rund 50 Prozent der Energiekosten und des CO2-Ausstoßes. Das umfangreiche Projekt nähert sich der Zielgeraden.







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