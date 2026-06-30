Neue Masten erforderlich
VG Montabaur rüstet alte Seilleuchten nicht auf LED um
Alt und neu: Bislang hingen in der Ortsdurchfahrt von Kadenbach Seilleuchten an den Häusern. Diese werden nun durch LED-Leuchten
Alt und neu: Bislang hingen in der Ortsdurchfahrt von Kadenbach Seilleuchten an den Häusern. Diese werden nun durch LED-Leuchten auf Masten ersetzt.
Thorsten Ferdinand

Das große Montabaurer LED-Projekt nähert sich der Zielgeraden. Mehr als 6.500 Straßenleuchten im VG-Gebiet sind schon umgerüstet. An einigen der verbleibenden Standorte ist der Lampentausch allerdings knifflig, wie das Beispiel Kadenbach zeigt.

Lesezeit 3 Minuten
Seit dem vergangenen Herbst werden in der Verbandsgemeinde Montabaur alle Straßenlampen auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Die Mitgliedsgemeinden erhoffen sich dadurch eine Einsparung von rund 50 Prozent der Energiekosten und des CO2-Ausstoßes. Das umfangreiche Projekt nähert sich der Zielgeraden.

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