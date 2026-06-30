Das große Montabaurer LED-Projekt nähert sich der Zielgeraden. Mehr als 6.500 Straßenleuchten im VG-Gebiet sind schon umgerüstet. An einigen der verbleibenden Standorte ist der Lampentausch allerdings knifflig, wie das Beispiel Kadenbach zeigt.
Lesezeit 3 Minuten
Seit dem vergangenen Herbst werden in der Verbandsgemeinde Montabaur alle Straßenlampen auf LED-Leuchtmittel umgerüstet. Die Mitgliedsgemeinden erhoffen sich dadurch eine Einsparung von rund 50 Prozent der Energiekosten und des CO2-Ausstoßes. Das umfangreiche Projekt nähert sich der Zielgeraden.