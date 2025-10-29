Ministerin übergibt Zertifikat VG Montabaur ist Vorbild beim Energiemanagement im Land 29.10.2025, 18:30 Uhr

i Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Mitte) hat die Verbandsgemeinde Montabaur als erste "Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement" geehrt. Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich (links) überließ die Auszeichnung dem Energieteam um Energiemanager Thilo Walet (von rechts), Michelle Najmula, Johannes Noll und Markus Felsing (2. von links). Gratulant war Alexander Kuhn von der Energieagentur (hinten). Katrin Maue-Klaeser

Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz erhält die VG Montabaur das sogenannte Kom.EMS-Zertifikat für ihr Energiemanagement. Umweltministerin Katrin Eder wollte die Auszeichnung an Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich übergeben – doch der winkte ab.

Nicht er sei dafür verantwortlich, dass Montabaur mit seinem kommunalen Energiemanagement so rasch so weit gekommen sei: Mit dieser Begründung lehnte Ulrich Richter-Hopprich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, ab, die Urkunde als erste „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement“ selbst entgegenzunehmen.







