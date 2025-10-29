Als erste Kommune in Rheinland-Pfalz erhält die VG Montabaur das sogenannte Kom.EMS-Zertifikat für ihr Energiemanagement. Umweltministerin Katrin Eder wollte die Auszeichnung an Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich übergeben – doch der winkte ab.
Lesezeit 2 Minuten
Nicht er sei dafür verantwortlich, dass Montabaur mit seinem kommunalen Energiemanagement so rasch so weit gekommen sei: Mit dieser Begründung lehnte Ulrich Richter-Hopprich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Montabaur, ab, die Urkunde als erste „Kommune mit ausgezeichnetem Energiemanagement“ selbst entgegenzunehmen.