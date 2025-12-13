Alle Fraktionen stimmen zu VG Montabaur beschließt Spar-Haushalt fürs Jahr 2026 Thorsten Ferdinand 13.12.2025, 06:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Montabaur muss 2026 sparen. Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Montabaur kann 2026 nicht viel investieren, weil Gewerbesteuereinnahmen fehlen. Dennoch haben alle Fraktionen dem Haushaltsplan für das neue Jahr zugestimmt und dies auch begründet.

Der Verbandsgemeinderat in Montabaur hat einstimmig beschlossen, im Jahr 2026 nur die unbedingt notwendigen Investitionen zu tätigen und alle anderen Projekte in die Folgejahre zu verschieben. Auslöser ist ein deutlicher Einbruch der Gewerbesteuer, der laut Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich aber auf einen vorübergehenden „Sondereffekt” zurückzuführen ist.







