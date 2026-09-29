Nach Antrag der SPD-Fraktion VG Hachenburg will ihre Grundschüler vor Hitze schützen Markus Müller 29.09.2026, 20:00 Uhr

i Die Schulleiter Gabriele Greher und Daniel Busch berichteten den Mitgliedern des VG-Rates Hachenburg aus ihren Grundschulen. Markus Müller

Nach den heißen Sommertagen rückt der Hitzeschutz an Grundschulen erneut in den Fokus: Die Verbandsgemeinde Hachenburg berät über mobile Klimageräte, neue Verschattungen und mehr Schattenplätze auf den Schulhöfen.

Die aktuell noch mal warmen Frühherbsttage und die dazu schon recht tief stehende Sonne, die voll in die Räume scheint und diese aufheizt, bescherte einem Thema aus dem Rat der Verbandsgemeinde Hachenburg noch mal Aktualität, dass eigentlich für dieses Jahr nach dem Sommer mit seiner extremen Hitze schon passé schien: dem Hitzeschutz an Grundschulen, mit dem sich ein Antrag der SPD-Fraktion beschäftigte.







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