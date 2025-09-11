Für eine erfolgreiche Energiewende hält die Verbandsgemeinde Hachenburg einen menschen- und naturverträglichen Ausbau der Windenergie für zwingend erforderlich. Entsprechende Pläne sollen jetzt in Bürgerversammlungen vorgestellt werden.

Im Frühjahr 2022 wurde mit der Erstellung einer Analyse zur Ausweisung weiterer Windkraftflächen in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg geprüft, wo es weitere Potenziale für die Errichtung von Windenergieanlagen (WEA) gibt. Aktuell drehen sich nach Auskunft der Verwaltung 29 WEA im Gebiet der Kommune.

Die bestehenden Anlagen erzeugen laut VG bilanziell bereits jetzt den Stromverbrauch in der Kommune. „Da der Stromverbrauch jedoch nur etwa 20 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht – hier sei vor allem an Energie für Mobilität und für Wärme gedacht, die oftmals fossilen Ursprungs sind – ist ein weiterer menschen- und naturverträglicher Ausbau der Windenergie geplant“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit.

Im Rahmen des kurz vor Abschluss stehenden Verfahrens zur Ausweisung weiterer Windkraftflächen im Flächennutzungsplan der VG Hachenburg sollen nun rund 635 Hektar neu ausgewiesen werden. „Zum Vergleich: Die Durchschnittsgröße jeder der 33 verbandsangehörigen Gemeinden beträgt etwa 540 Hektar“, erklärt die Kommune.

Nachdem aus Naturschutzgründen eine größere Potenzialfläche nördlich des Dreifelder Weihers aus dem Verfahren genommen wurde, sind neben einer Flächenerweiterung am Hartenfelser Kopf nun noch neue Windenergieflächen im Bereich Roßbach/Wahlrod/Welkenbach sowie im Bereich des Hinterer Kopf, der sich beidseits der L 292, der Straße von Altstadt nach Steinebach, befindet, vorgesehen. Da die Lärmschutzwerte im Bereich des Hartenfelser Kopf aktuell ausgeschöpft sind, sodass es an diesem Standort lediglich sinnvoll sei, ein Repowering durchzuführen, böten die Standorte im Bereich Roßbach/Wahlrod/Welkenbach sowie im Bereich Hinterer Kopf nach Auskunft der Kommune ein Potenzial für etwa 10 bis 20 neue Windräder, heißt es weiter.

Im Rahmen von vier Bürgerversammlungen möchte die Verwaltung darlegen, wie es zu den Ausweisungen kam, wo die neuen Flächen genau liegen und wie das weitere Prozedere zur regionalen Umsetzung der Energiewende aussehen könnte. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund der anvisierten Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), die die Energiewende nach einem Beschluss des Verbandsgemeinderates mit einer möglichst hohen Wertschöpfung gewinnbringend vor Ort umsetzen soll.

Für die Potenzialflächen wurden von der Verwaltung verschiedene Kriterien (wie beispielsweise Abstand zu vorhandener Bebauung, zu Naturschutz- und Wasserschutzgebieten) festgelegt, innerhalb derer ein möglicher Zubau von Windanlagen erfolgen könnte.

Die Bürger, so das Ziel der VG, sollen mit den Infoveranstaltungen Einblick in das Vorgehen bei dieser Planung erhalten und einen ersten Eindruck gewinnen, welche Flächen bei einer möglichen Ausweitung der Windkraft keine Rolle (mehr) spielen werden Dabei handelt es sich nach Auskunft der Verwaltung immer nur eine Momentaufnahme, da noch eine Vielzahl von Untersuchungen – unter anderem im Bereich Naturschutz – erfolgen müssen.

Infoveranstaltungen in Gehlert, Wahlrod, Kroppach und Wied

Die Bürger sind an folgenden Terminen zu Infoveranstaltungen eingeladen: Dienstag, 16. September, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Gehlert (Hachenburger Straße 1); Dienstag, 23. September, 19 Uhr, Mehrzweckgebäude Wahlrod (Schulweg 2); Mittwoch, 1. Oktober, 19 Uhr, Mehrzweckraum der Gemeinde Kroppach (An der Schule 3); Mittwoch, 8. Oktober, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Wied (Mühlentalstraße 16). Bei diesen Veranstaltungen wird sich auch Melissa Karthe vorstellen, die seit 1. September das Team der Verwaltung als Nachhaltigkeitskoordinatorin verstärkt und das Projekt fachlich begleitet. red