Nister-Aue in Marienstatt VG Hachenburg kritisiert Konzept zur Renaturierung Nadja Hoffmann-Heidrich 24.03.2026, 07:00 Uhr

i Laut Projektbeschreibung der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) erhält die Nister-Aue zwischen Marienstatt und Astert im Laufe der nächsten Jahren ein völlig anderes Antlitz: Der Fluss soll im Zuge der Renaturierung in sein ursprüngliches Bett (mändernd durch die Aue) zurückgeleitet worden. Röder-Moldenhauer

Die Stiftung Natur und Umwelt unter dem Vorsitz von Umweltministerin Katrin Eder setzt Projekte im Kontext des Natur- und Artenschutzes um. Ein aktuelles Vorhaben entlang der Nister bei Marienstatt sorgt jetzt für Diskussionen.

Die Pläne der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) zur Renaturierung der Nister-Aue bei Marienstatt im Namen des Landes stoßen in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg auf Kritik. In einer Pressemitteilung von Bürgermeisterin Gabriele Greis heißt es, der Entwurf zur grundlegenden Umgestaltung des beliebten Erholungsraums entlang des Wanderwegs an der Nister zwischen Marienstatt und Astert, der von der SNU vor wenigen Tagen in unserer Zeitung ...







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