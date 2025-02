Grundsatzbeschluss gefasst VG Hachenburg forciert die Energiewende 07.02.2025, 20:00 Uhr

i Mithilfe einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) möchte die Verbandsgemeinde Hachenburg die Energiewende managen. Der Rat hat dazu in dieser Woche einen Grundsatzbeschluss gefasst. Die angestrebte AöR soll ihren Trägern eine Beteiligungsmöglichkeit bei der Planung und Umsetzung von Energieprojekten - zum Beispiel bei Windkraftanlagen - bieten. Unser Archivfoto zeigt Anlagen auf dem Hartenfelser Kopf. ROEDER-MOLDENHAUER. Röder-Moldenhauer

Wie kann die Energiewende auf kommunaler Ebene gelingen? Diese Frage treibt den Verbandsgemeinderat Hachenburg um, der zum Thema jetzt einen Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts gefasst hat.

Die Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg möchte beim Thema Energiewende neue Wege gehen. Dazu hat der Rat in dieser Woche in seiner Sitzung im Gemeindehaus Steinebach mehrheitlich per Grundsatzbeschluss für die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) gestimmt, mit der der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden soll.

