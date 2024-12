Haushaltsplan 2025 VG Hachenburg erhöht Umlage um 5,5 Prozentpunkte 26.12.2024, 18:00 Uhr

i Der Verbandsgemeinderat Hachenburg hat mehrheitlich den Haushaltsplan 2025 verabschiedet. Um ihn auszugleichen, ist eine Erhöung der Umlage um 5,5 Prozentpunkte notwendig. Röder-Moldenhauer

Der Haushaltsplan 2025 der Verbandsgemeinde Hachenburg sorgte bei manchem Ratsmitglied für einen ordentlichen Schock: Die Umlage muss um 5,5 Prozentpunkte erhöht werden.

Die Verbandsgemeinde Hachenburg geht in die Vollen: Die Verbandsgemeindeumlage wird im neuen Jahr um 5,5 Prozentpunkte auf dann 36,5 Prozent erhöht. Das hat der VG-Rat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mehrheitlich beschlossen. Das Gute daran: Damit kann die Verwaltung einen ausgeglichenen Etat 2025 vorlegen.

