Rat stimmt Liefervertrag zu VG Hachenburg bekommt künftig Wasser aus Westerburg Nadja Hoffmann-Heidrich 09.05.2026, 15:00 Uhr

i Zur Sicherung der künftigen Trinkwasserversorgung in der eigenen Kommune hat der Verbandsgemeinderat Hachenburg jetzt einem Liefervertrag mit der Verbandsgemeinde Westerburg zugestimmt (Symbolbild). Patrick Pleul/dpa. dpa

Sauberes Trinkwasser ist nicht nur ein kostbares Gut, sondern in einigen Regionen des Westerwaldes inzwischen auch ein seltenes. Deshalb war die VG Hachenburg jetzt zum Handeln gezwungen. Handlungsbedarf besteht auch beim Thema Abwasser.

In Sachen Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung hat der Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung wichtige Beschlüsse gefasst. Dabei geht es jeweils um eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden Puderbach beziehungsweise Westerburg – und um viel Geld.







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