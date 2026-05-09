Sauberes Trinkwasser ist nicht nur ein kostbares Gut, sondern in einigen Regionen des Westerwaldes inzwischen auch ein seltenes. Deshalb war die VG Hachenburg jetzt zum Handeln gezwungen. Handlungsbedarf besteht auch beim Thema Abwasser.
Lesezeit 3 Minuten
In Sachen Abwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung hat der Verbandsgemeinderat Hachenburg in seiner jüngsten Sitzung wichtige Beschlüsse gefasst. Dabei geht es jeweils um eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden Puderbach beziehungsweise Westerburg – und um viel Geld.