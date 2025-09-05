Die Versorgung der Bürger mit sauberem Trinkwasser gehört zu den Kernaufgaben der Verbandsgemeindewerke Hachenburg. Diese realisieren dazu gerade gemeinde- und kreisübergreifend ein wichtiges Projekt.

Der Ausbau des Wasserleitungsnetzes in der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg) macht Fortschritte: Eine neue Verbindungsleitung zwischen den Ortsgemeinden Berod, Borod und Wahlrod wird deutlich früher fertig als ursprünglich geplant. Das teilt die Verwaltung in einer Presseinfo mit.

Die Fertigstellung der rund 3,2 Kilometer langen Trasse war zunächst für April 2026 vorgesehen, soll nun aber bereits im November dieses Jahres erfolgen. Das wurde jetzt bei einer Zusammenkunft aller Beteiligten an der neuen Trasse bekannt gegeben. Die Maßnahme ist Teil eines von den VG-Werken Hachenburg entwickelten Zukunftsprojekts zur sicheren und nachhaltigen Wasserversorgung. Neben dem Teilprojekt bei Berod soll es insbesondere auch in Richtung der VG Westerburg zu einer grundlegenden Optimierung der Versorgungsstrukturen kommen, heißt es.

i Der Einsatz einer neuartigen Fräse beschleunigt die Verlegung der neuen Verbindungsleitung zwischen Berod, Borod und Wahlrod. Röder-Moldenhauer

Ein wesentlicher Grund für die schnelle Umsetzung des Projekts bei Berod ist der Einsatz einer neuartigen Fräse, die in dieser Form im Westerwald bisher selten verwendet worden sei. Das leistungsstarke Gerät bringt bis zu zwei Kilometer Wasserleitung innerhalb von nur zwei Tagen in die Erde – für diese Strecke hätte man mit herkömmlicher Bauweise mehrere Wochen benötigt.

Die neue Leitung verläuft mit einem Verteilerpunkt am „Haus Freudenberg“ im Kreuzungsbereich K9/B8. Vor den Ortsgemeinden Wahlrod und Borod werden außerdem zwei neue Druckminderschächte installiert, die den Wasserdruck optimieren und so die Versorgungssicherheit erhöhen. Die gemeindeübergreifenden Arbeiten erfolgen im Rahmen einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Bereich der K9 bei Borod. Durch diese Zusammenarbeit konnten Synergien bei der Ausschreibung und im Ablauf genutzt werden. Die Gesamtkosten des Projekts liegen bei rund 1,3 Millionen Euro brutto. Ortsbürgermeister und weitere Projektbeteiligte zeigen sich erfreut über den reibungslosen Verlauf und die moderne Umsetzung des Projekts. red