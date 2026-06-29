Bislang werden 88 Prozent der Gebäude in der VG mit fossilen Energieträgern beheizt. Eine Analyse zeigt, welche Maßnahmen die Treibhausgasemissionen reduzieren können.
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Der Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg liegt nun vor und wurde in der jüngsten Sitzung des VG-Rats von Andre Schmidt vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt, vorgestellt. Er erklärte zunächst, dass die KWP nur ein strategisches Planungselement sei und kein verbindliches Regelwerk, um Wärmenetze auszuweisen.