Bislang werden 88 Prozent der Gebäude in der VG mit fossilen Energieträgern beheizt. Eine Analyse zeigt, welche Maßnahmen die Treibhausgasemissionen reduzieren können.

Der Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg liegt nun vor und wurde in der jüngsten Sitzung des VG-Rats von Andre Schmidt vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt, vorgestellt.

Er erklärte zunächst, dass die KWP nur ein strategisches Planungselement sei und kein verbindliches Regelwerk, um Wärmenetze auszuweisen.