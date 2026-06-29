Klimaneutrale Wärmeversorgung 
VG Bad Marienberg setzt auf dezentrale Lösungen  
Wärmepumpen sollen bei der künftigen Versorgung von Haushalten in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg eine stärkere Rolle spiele
Wärmepumpen sollen bei der künftigen Versorgung von Haushalten in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg eine stärkere Rolle spielen (Symbolbild).
Bernd Weißbrod/dpa

Bislang werden 88 Prozent der Gebäude in der VG mit fossilen Energieträgern beheizt. Eine Analyse zeigt, welche Maßnahmen die Treibhausgasemissionen reduzieren können. 

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Der Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung (KWP) der Verbandsgemeinde (VG) Bad Marienberg liegt nun vor und wurde in der jüngsten Sitzung des VG-Rats von Andre Schmidt vom Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt, vorgestellt. Er erklärte zunächst, dass die KWP nur ein strategisches Planungselement sei und kein verbindliches Regelwerk, um Wärmenetze auszuweisen.

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