Gebäude, Fahrzeuge, Notstrom VG Bad Marienberg investiert kräftig ins Feuerwehrwesen Nadja Hoffmann-Heidrich 21.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat einige wichtige Entscheidungen für die Feuerwehren in der Region auf den Weg gebracht und sich dabei geschlossen gezeigt (Symbolfoto). Philipp von Ditfurth/dpa. dpa

Seit Jahren laufen die Planungen für ein neues Feuerwehrhaus in Bad Marienberg. Nach intensiven Beratungen könnte der Bau nun bald beginnen. Der Bauantrag ist gestellt, die ersten Ausschreibungen starten in Kürze.

Der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat in seiner jüngsten Sitzung einige wegweisende Entscheidungen für das Feuerwehrwesen in der Region getroffen. Dabei geht es sowohl um Immobilien als auch um Fahrzeuge, Ausrüstung und die Notstromversorgung.Nach langer Vorbereitung und Planung wurde Ende Februar beim Westerwaldkreis der Antrag zum Bau des neuen Feuerwehrhauses in Bad Marienberg gestellt.







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