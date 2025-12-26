Großeinsatz für Feuerwehr Verwandte nehmen nach Brand in Hattert Geschädigte auf Michael Fenstermacher 26.12.2025, 12:30 Uhr

i Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hattert ist am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ein Brand ausgebrochen. Röder-Moldenhauer

Schweres Unglück am Weihnachtsmorgen für eine Familie aus Hattert: Nach einem Brand ist ihr Haus momentan nicht bewohnbar. Die Geschädigten, teils durch Rauchgas verletzt, finden nun Aufnahme bei Verwandten.

Bei einem Wohnhausbrand früh am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Hattert haben drei Bewohner Verletzungen durch Rauchgas erlitten, einer davon wurde schwer verletzt. Einen Tag später sind ein Mann und eine Frau weiterhin zur Beobachtung im Krankenhaus, sollen aber am Freitagnachmittag entlassen werden, wie der Hatterter Ortsbürgermeister Peter Enders unserer Zeitung berichtet.







