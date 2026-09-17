Klima- und Naturschutz, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, städtebauliche Entwicklung: All diese Punkte müssen am Knotenpunkt Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse in Hachenburg unter einen Hut gebracht werden. Einfach ist das nicht...
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Dass sich die Mehrheit des Hachenburger Stadtrates gegen die vorliegende Planung für einen Kreisverkehr am Burggarten ausgesprochen hat und die Entscheidung darüber, was künftig verkehrlich an der Stelle passieren soll, vertagt wurde, hat auch Auswirkungen auf den vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez geplanten Ausbau der Borngasse (L288).