Verkehr in Hachenburg Vertagte Kreisel-Entscheidung bremst Borngasse-Ausbau Nadja Hoffmann-Heidrich 17.09.2026, 06:00 Uhr

i Nachdem sich die große Mehrheit des Hachenburger Stadtrates gegen die vorliegende Planung für einen Kreisverkehr am Burggarten ausgesprochen hat, wird nun nach anderen Lösungen zur Verbesserung des Verkehrsknotenpunktes gesucht. So lange ruht auch die Planung für den Ausbau der Borngasse, die in diese Kreuzung stößt. Nadja Hoffmann-Heidrich

Klima- und Naturschutz, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, städtebauliche Entwicklung: All diese Punkte müssen am Knotenpunkt Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse in Hachenburg unter einen Hut gebracht werden. Einfach ist das nicht...

Dass sich die Mehrheit des Hachenburger Stadtrates gegen die vorliegende Planung für einen Kreisverkehr am Burggarten ausgesprochen hat und die Entscheidung darüber, was künftig verkehrlich an der Stelle passieren soll, vertagt wurde, hat auch Auswirkungen auf den vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez geplanten Ausbau der Borngasse (L288).







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