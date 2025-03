In Höhr-Grenzhausen ereignete sich am Mittwochabend eine Familienstreitigkeit mit fatalen Folgen. Ein 33-jähriger Westerwälder steht nun unter Verdacht, versucht zu haben, seinen Stiefvater zu töten.

Höhr-Grenzhausen. Ein Familienstreit hat am Mittwochabend in Höhr-Grenzhausen ein dramatisches Ende genommen. Ein 33-jähriger Westerwälder mit russischer Staatsangehörigkeit steht unter Verdacht, am 26. März versucht zu haben, seinen Stiefvater mit einem Messer umzubringen. Das teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung mit. „Der Stiefvater wurde erheblich verletzt, hat aber glücklicherweise überlebt und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr“, führt Oberstaatsanwalt Thorsten Kahl aus.

Die herbeigerufene Polizei konnte den Beschuldigten beim Eintreffen am Tatort festnehmen. Wegen des Verdachts auf Totschlag sowie schwerer Körperverletzung verkündete die Staatsanwaltschaft dann am Donnerstag einen Haftbefehl gegen den Westerwälder. Aufgrund des dringenden Tatverdachts sitzt der Beschuldigte seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, weshalb noch keine weitere Auskunft seitens der Staatsanwaltschaft möglich sei.