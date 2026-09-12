Investitionsprogramm 2027
Versorgungssicherheit in der VG Wallmerod ist Gebot
Mehr als 700.000 Kubikmeter Wasser werden jährlich für die Trinkwasserversorgung der rund 14.900 Einwohner und Gewerbetreibenden
Mehr als 700.000 Kubikmeter Wasser werden jährlich für die Trinkwasserversorgung der rund 14.900 Einwohner und Gewerbetreibenden umfassenden Verbandsgemeinde Wallmerod benötigt.
Patrick Pleul/dpa. dpa

Die Eigenwerke haben sowohl überörtliche als auch örtliche Projekte für das kommende Jahr in beiden Bereichen – Wasser und Abwasser – geplant. Dabei geht es auch um eine maximale Versorgungssicherheit bei einem Ausfall der Energieversorgung.

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Mehr als 700.000 Kubikmeter Wasser werden jährlich für die Trinkwasserversorgung der rund 14.900 Einwohner und Gewerbetreibenden umfassenden Verbandsgemeinde (VG) Wallmerod benötigt. Dass es in stets gleichbleibend hoher Qualität zur Verfügung steht, darum kümmern sich die Eigenwerke der VG.
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