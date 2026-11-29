Adventskonzert mit Comedy Verrücktes Weihnachtsspektakel in Montabaur begeistert Hans-Peter Metternich 29.11.2026, 20:00 Uhr

i Auf festlich geschmückter Bühne, in einem charmant-verrückten Outfit, präsentierte der Gesangverein Mendelssohn Bartholdy Montabaur mit seinem Chorleiter Dominik Pörtner ein Chor- und Solistenkonzert in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums, das unter dem Motto „Crazy Christmas“ die Zuhörer begeisterte. Hans-Peter Metternich

In Montabaur traf Adventsromantik auf skurrile Einlagen: Chor, Comedian und eine junge Sopranistin machten aus dem Konzert ein überraschendes Erlebnis. Neugierig, wie Chaos und Musik zusammenkamen?

Der Gesangverein Mendelssohn-Bartholdy Montabaur hat mit seinem Chorkonzert in der Vorweihnachtszeit etwas „Verrücktes“ angepackt – und das durchaus im positiven Sinne. „Crazy Christmas“ hieß es am Samstagabend in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur, wo 50 Sängerinnen und Sänger mit ihrem musikalischen Leiter Dominik Pörtner zu einem Chor- und Solistenkonzert eingeladen hatten, bei dem Comedy der charmanten Verrücktheit zusätzlich in ...







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