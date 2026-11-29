In Montabaur traf Adventsromantik auf skurrile Einlagen: Chor, Comedian und eine junge Sopranistin machten aus dem Konzert ein überraschendes Erlebnis. Neugierig, wie Chaos und Musik zusammenkamen?
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Der Gesangverein Mendelssohn-Bartholdy Montabaur hat mit seinem Chorkonzert in der Vorweihnachtszeit etwas „Verrücktes“ angepackt – und das durchaus im positiven Sinne. „Crazy Christmas“ hieß es am Samstagabend in der Aula des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur, wo 50 Sängerinnen und Sänger mit ihrem musikalischen Leiter Dominik Pörtner zu einem Chor- und Solistenkonzert eingeladen hatten, bei dem Comedy der charmanten Verrücktheit zusätzlich in ...