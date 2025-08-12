Einer Westerwälderin hat ihr Vermieter übel mitgespielt. Er habe ihr „ganzes Leben wie gelöscht“, sagt die heute 48-Jährige (Name der Redaktion bekannt), die lieber anonym berichten möchte. Außer einem Koffer mit ein paar Anziehsachen ist ihr nichts geblieben. Weil der Vermieter ihre Wohnung leer geräumt hat. Geblieben ist ihr kein Foto, kein Bild, kein Handtuch, kein Schrank, nichts. Das will die Westerwälderin nicht hinnehmen und hat sich rechtlichen Beistand gesucht. Sie hat ihren Rechtsanwalt von seiner Schweigepflicht entbunden, möchte ihren Fall öffentlich machen – und vor allem eines erreichen: dass der Vermieter ihr die Sachen zurückgibt.

Doch der Reihe nach: Im März 2022 mietet die Frau eine Vier-Zimmer-Wohnung in der Verbandsgemeinde Westerburg von dem nun beklagten Vermieter. Bei Einzug in die Wohnung befand sich jene noch im Umbau. Sie tapezierte und strich die Wohnung, machte zuvor die Löcher und Risse in den Wänden dicht, auch der Boden wurde verlegt. Auch das Bad war bei Bezug noch nicht gefliest, was der Vermieter dann schließlich veranlasste. Die Dusche war nicht benutzbar. „Und auch die Fenster waren in der Wohnung lange nicht verschließbar – bis in den November hinein“, erzählt die Frau.

Strom wird abgestellt

Erst etwa zwei Wochen nach ihrem Einzug, so schildert ihr Rechtsanwalt Werner Wengenroth gegenüber unserer Zeitung, teilte der Vermieter mit, dass die Frau nicht nur für die Betriebskosten selbst aufkommen, sondern selbst im Direktbezug Strom beziehen müsse. Daraufhin nahm sie Kontakt zur EVM auf – und erfuhr, dass der Zähler bereits auf den Vermieter angemeldet war und die EVM nicht zwei verschiedene Personen als Kunden dort registrieren könne. „Der Vermieter wisse schon, was zu tun sei“, hieß es. Doch das war ein Irrglaube – mit Folgen: Am 22. Juli 2023 wurde der Strom abgestellt. Erneut wandte sich die Mieterin an die EVM und versuchte, ihren Strombezug anzumelden. Und wieder wurde ihr mitgeteilt, eine Anmeldung sei auch jetzt nicht möglich, sie solle sich an den Vermieter wenden.

Hinzu kam, dass die Mieterin nun nicht nur ohne Strom dasaß, sondern sich einen Tag später von der Lebensgefährtin des Vermieters körperlich bedrängt fühlte – sie habe sie dadurch zum Auszug bewegen wollen. Nun reichte es: Die Mieterin behielt ab dem 1. Juli 2023 die Mietzahlung zurück.

Das Wasser wird abgestellt

Doch das Dilemma ging weiter, am 10. September 2023 wurde für die Wohnung das Wasser abgestellt. Ende des Monats sprach der Vermieter ihr eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses aus – „wegen Rückständen mit Miete, Betriebskostenvorauszahlungen und Stromkosten“. Ein Wohnen in der Wohnung war ohne Strom und Wasser nicht möglich, hinzu kam ein nicht behobener Wasserschaden. Daraufhin zog die Frau erst einmal zu Bekannten.

Doch es sollte noch schlimmer kommen: Als die Frau dann 8. Dezember 2023 in ihre Wohnung wollte, stellte sie fest, dass diese verschlossen war: Ihr Schlüssel passte nicht, das Schloss war vom Vermieter ohne ihr Wissen ausgetauscht worden. Ein Nachbar gab ihr wenige Tage später Bescheid, dass jemand mit Taschenlampen in ihrer Wohnung sei. Wie sich herausstellte, war es unter anderem der Vermieter. „Da war in der Wohnung bis auf wenige Dinge noch alles da“, registrierte die Frau, als sie – gemeinsam mit der verständigten Polizei – vor Ort war.

„Für mich ist das Schlimmste: das Fotoalbum. Und die Möbel meiner Oma, das sind Erinnerungsstücke.“

Die Mieterin leidet unter dem Verlust ihres Hab und Gutes

Die Wohnung ist leer geräumt

Ihr Rechtsanwalt erreichte eine einstweilige Verfügung, dass der Vermieter ihr den Schlüssel übergeben müsse. „Da bin ich zwischen den Jahren mit der Polizei wieder hin, aber in der Wohnung war nix mehr da“, erinnert sie sich und sagt: „Man hätte schneller zugreifen müssen, dann hätten man die Sachen noch gehabt und alles gerichtlich klären können.“

„Eine durch Auswechslung des Schlosses begangene verbotene Eigenmacht kann der Vermieter auch nicht mit der Ausübung des Vermieterpfandrechts entschuldigen“, stellt ihr Rechtsanwalt klar. In einer einstweiligen Verfügung durch das Amtsgericht Westerburg wurde der Vermieter aufgefordert, den Besitz der Frau wieder in die Wohnung zu räumen.

„Ich habe schlaflose Nächte. Fremde Leute waren an meinen Sachen.“

Die Frau leidet bis heute unter dem Geschehen.

Doch bis heute ist nichts geschehen. Nun soll ein Gerichtsvollzieher die Dinge regeln, einen Termin dazu gibt es noch nicht. „Mal sehen“, sagt Wengenroth, „ob die Sachen noch da sind“. Penibel hat er für das Gericht den gesamten Besitz der Frau aufgelistet und beschrieben, von großen Möbelstücken bis hin zum Kücheninventar – mehr als 1000 Posten. Das Gericht verurteilte den Vermieter im April 2025 zur Herausgabe der Dinge. Doch noch immer wartet die 48-Jährige darauf, dass diese erfolgt. Jetzt soll ein Gerichtsvollzieher tätig werden.

Für Martens ist es nicht nur der hohe finanzieller Verlust, den sie beklagt. Vor allem schmerzt sie, dass die ganzen persönlichen Sachen wie ihre Fotos darunter sind. Und sie kann nicht verstehen, dass sie so lange und auch jetzt noch um ihre Habe kämpfen muss. Nachts quälen sie Albträume. Traurig sagt die Frau: „Ich habe schlaflose Nächte. Fremde Leute waren an meinen Sachen.“

i Rechtsanwalt Dr. Werner Wengenroth ist Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Er sagt: ". Das ist ein bislang nicht erreichtes Maß an Unverfrorenheit und krimineller Energie in Mietsachen." Simone Reichelt

Was der Rechtsanwalt noch hinzufügt

Rechtsanwalt Werner Wengenroth, der Fachanwalt für Arbeitsrecht sowie Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht (WEG steht für Wohnungseigentumsgesetz) ist, sagt zu dem Fall prinzipiell: „Es gilt das staatliche Gewaltmonopol. Vermieter dürfen sich nicht eigenmächtig ihr (vermeintliches) Recht verschaffen. Sie dürfen nicht in die Wohnung eindringen oder selbst die Räumung durchführen. Das gilt erst recht, wenn kein Grund zur Kündigung vorliegt. Hiergegen wird durchaus verstoßen. Das wird dann gerichtlich, gegebenenfalls sogar vor dem Strafgericht geklärt.

Dass jedoch ein Vermieter die gesamte Wohnungseinrichtung wegnimmt, ist mir den letzten Jahrzehnten noch nicht vorgekommen. Das ist ein bislang nicht erreichtes Maß an Unverfrorenheit und krimineller Energie in Mietsachen. Ich hoffe, die Staatsanwaltschaft nimmt sich der Angelegenheit in angemessener Form an.“ bau