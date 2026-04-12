Müssen Kunden der Mühlenbäckerei in Montabaur künftig keine Strafzettel des Parkplatzbetreibers mehr befürchten, wenn sie dort am frühen Sonntagmorgen frühstücken? Das kündigt der Vermieter der Flächen zumindest in einer Antwort an unsere Zeitung an.
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Im Streit um Vertragsstrafen eines Parkplatzbetreibers für Bäckerei-Kunden in Montabaur zeichnet sich eine Lösung ab. Wie der Vermieter der dortigen Läden, die Firma Gform aus Berlin, mitteilte, wurde die Firma Parkdepot gebeten, die offiziellen Öffnungszeiten des Parkplatzes anzupassen.