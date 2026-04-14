Nach Parkplatzärger
Vermieter kündigt für Montabaur eine Lösung an
Bisher stimmen die offiziellen Öffnungszeiten des Parkplatzes an Sonntagen nicht mit den Öffnungszeiten der Bäckerei (im Bildhin
Bisher stimmen die offiziellen Öffnungszeiten des Parkplatzes an Sonntagen nicht mit den Öffnungszeiten der Bäckerei (im Bildhintergrund) überein.
Thorsten Ferdinand

Müssen Kunden der Mühlenbäckerei in Montabaur künftig keine Strafzettel des Parkplatzbetreibers mehr befürchten, wenn sie dort am frühen Sonntagmorgen frühstücken? Das kündigt der Vermieter der Flächen zumindest in einer Antwort an unsere Zeitung an.

Lesezeit 1 Minute
Im Streit um Vertragsstrafen eines Parkplatzbetreibers für Bäckerei-Kunden in Montabaur zeichnet sich eine Lösung ab. Wie der Vermieter der dortigen Läden, die Firma Gform aus Berlin, mitteilte, wurde die Firma Parkdepot gebeten, die offiziellen Öffnungszeiten des Parkplatzes anzupassen.

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