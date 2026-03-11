Wohnen in Ransbach-Baumbach
Vermarktung im Neubaugebiet Fuchshohl 2 stockt
Stadtbürgermeister Michael Merz vor dem Neubaugebiet Fuchshohl 2. Trotz attraktiver Lage stockt die Vermarktung der Grundstücke in Ransbach-Baumbach.
Camilla Härtewig

Im Neubaugebiet Fuchshohl 2 in Ransbach-Baumbach stehen 40 Grundstücke zum Verkauf – aber es gibt bislang nur 25 Interessenten. Stadtbürgermeister Michael Merz ist sich sicher, dass die Zahl noch wachsen wird. „Das ist eine attraktive Wohnlage.“

Lesezeit 4 Minuten
Mit großen Erwartungen startete die Stadt Ransbach-Baumbach vor einigen Jahren die Planung des Neubaugebiets Fuchshohl 2 unterhalb des Schwimmbads. 40 voll erschlossene Bauplätze mit Größen zwischen 468 und 709 Quadratmetern und einem Quadratmeterpreis von rund 240 Euro sollten nicht nur neuen Wohnraum schaffen, sondern auch dringend benötigte Einnahmen für die Stadtkasse einbringen.

