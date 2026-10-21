Wird sich der Wegfall der Dorferneuerungsförderung auf die historischen Ortskerne in der Verbandsgemeinde Montabaur auswirken? Wir haben einen Immobilienexperten gefragt, der gerade zwei Fachwerkhäuser in der Kreisstadt im Portfolio hat.
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Die Montabaurer Altstadt kann hinsichtlich ihrer Größe nicht mit Limburg oder Koblenz mithalten. Aber die Vielfalt an historischen Gebäuden, die beispielsweise auf der Plattform Kuladig (Kultur.Landschaft.Digital.) gezeigt werden, ist beachtlich, und viele sind liebevoll und aufwendig saniert.