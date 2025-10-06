SPD schaltet ihr Netzwerk ein Verlängert der Bund die Förderfrist fürs Marienbad? 06.10.2025, 16:00 Uhr

i Die Diskussion um die Sanierung des Marienbads in Bad Marienberg geht weiter. Roeder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Fördert der Bund die Sanierung des Marienbads? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Um diese Fragen geht es seit Monaten im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg. Möglicherweise deutet sich nun eine Kehrtwende bei der Baufrist an.

Der Verbandsgemeinderat Bad Marienberg hat die Entscheidung über die Sanierung des Marienbads vor wenigen Tagen erneut vertagt. Hintergrund sind neue Aussagen des Bundes zu den Kriterien für eine Millionen-Förderung des Projektes in der Kneipp-Stadt. Diese waren laut SPD-Fraktionssprecher Karsten Lucke erst auf den Tisch gekommen, nachdem Thomas Mockenhaupt, Mitglied der SPD-Fraktion und Zweiter Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG), seine ...







