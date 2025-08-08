Die Kreuzung der beiden Kreisstraßen 166 und 173 bei Hübingen im Westerwald ist seit Jahren für schwere Unfälle bekannt. Am Freitagmittag waren die Einsatzkräfte aus der Region hier erneut gefordert. Drei Personen wurden bei der Kollision verletzt.

Gegen 12.55 Uhr war nach ersten Angaben vor Ort ein Audi A3, an dessen Steuer eine Frau aus dem Westerwaldkreis saß, auf der K173 aus Richtung Welschneudorf kommend in Richtung Hübingen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein mit zwei Senioren aus den Niederlanden besetzter Toyota Yaris aus Richtung Untershausen kommend die K166, um weiter in Richtung Winden zu fahren. An der Kreuzung der beiden Straßen hätte der Toyota warten und den vorfahrtsberechtigten Audi durchlassen müssen. Der niederländische Fahrer tat dies augenscheinlich allerdings nicht, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Toyota, der vom Audi zunächst im Beifahrerbereich getroffen wurde, wurde gedreht und landete entgegen der Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf der Seite an einem Baum. Die Fahrerin des Audi konnte ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Passanten befreiten die Insassen des Toyota, in dem sie mit einem Hammer die Frontscheibe einschlugen und so die beiden Senioren befreien konnten. Alle drei beteiligten Personen mussten zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden.

i Nach dem bislang letzten schweren Unfall an der Kreuzung der beiden Kreisstraßen 173/166 bei Hübingen im Dezember 2023 waren die Verkehrsführung und die Beschilderung angepasst worden. Andreas Egenolf

Neben den Feuerwehren aus Montabaur, Welschneudorf, Hübingen und Nentershausen waren unter anderem auch der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Polizei Montabaur im Einsatz. Die Kreuzung musste für rund 45 Minuten voll gesperrt werden, ehe die Einsatzkräfte den Verkehr per Hand an der Unfallstelle vorbeiführten. Die beiden Fahrzeuge mussten total beschädigt und nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden.

Die an der Kreisgrenze zwischen dem Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis gelegene Kreuzung unweit von Hübingen ist seit mehreren Jahren als Unfallschwerpunkt bekannt. So starb dort beispielsweise im Sommer 2014 ein 27-jähriger Motorradfahrer. Zuletzt war es Ende Dezember 2023 zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Aufgrund der Vielzahl der Unfälle war die Kreuzung auch immer wieder Thema bei der örtlich zuständigen Unfallkommission. So wurden beispielsweise bereits mehrere Bäume für eine bessere Übersichtlichkeit im Kreuzungsbereich der K166/K173 gefällt. Nach dem letzten schweren Unfall, der unter anderem eine Petition eines Bürgers aus dem Buchfinkenland an Landrat Achim Schwickert zufolge hatte, wurden weitere Maßnahmen unternommen, um die Verkehrssicherheit vor Ort zu erhöhen: Stoppschilder ersetzen die Vorfahrt-gewähren-Schilder, dicke Haltelinien und Stopp-Schriftzüge wurden auf der Fahrbahn markiert. Auf Wegweisertafeln vor der Kreuzung wurden die Stoppschilder ebenfalls verzeichnet. Aus Richtung Hübingen kommend wurde außerdem ein weiteres Stoppschild an einem Kragarm über der Straße platziert.