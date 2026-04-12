Auto kollidiert mit Baum
Verkehrsunfall mit schwer verletzter Frau in Rennerod
Eine schwer verletzte Frau musste in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. In Rennerod ist sie mit ihrem Auto a
Eine schwer verletzte Frau musste in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. In Rennerod ist sie mit ihrem Auto aus bislang unbekannter Ursache gegen einen Baum gefahren.
Florian Fries/VG Feuerwehr Rennerod

Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Fahrerin in der Nacht auf Sonntag in Rennerod auf der B54 mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehr sperrte für mehrere Stunden die Straße. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

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Zu einem Alleinunfall ist in der Nacht auf Sonntag, 12. April, in Rennerod auf der B54 gekommen. Das schreibt die Verbandsgemeindefeuerwehr Rennerod in ihrer Pressemitteilung. Die Fahrerin des Pkw musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

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