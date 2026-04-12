Aus bislang unbekannter Ursache ist eine Fahrerin in der Nacht auf Sonntag in Rennerod auf der B54 mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehr sperrte für mehrere Stunden die Straße. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Lesezeit 1 Minute
Zu einem Alleinunfall ist in der Nacht auf Sonntag, 12. April, in Rennerod auf der B54 gekommen. Das schreibt die Verbandsgemeindefeuerwehr Rennerod in ihrer Pressemitteilung. Die Fahrerin des Pkw musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.