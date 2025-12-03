Thema im Bad Marienberger Rat Verkehrssicherungspflicht im Wald ist aufwendig Nadja Hoffmann-Heidrich 03.12.2025, 08:00 Uhr

i Ein Radius von 30 Metern um jede Sitzbank im Wald oder am Waldrand muss von Forstmitarbeitern zweimal jährlich auf morsche Äste oder Stämme hin untersucht werden. Die Kontrollergebnisse werden genau dokumentiert. Nadja Hoffmann-Heidrich

Wer sich auf einer Sitzbank im Wald niederlässt, muss darauf vertrauen können, dass er nicht von einem herabfallenden Ast getroffen wird. Für die Verkehrssicherungspflicht sind die Forstmitarbeiter verantwortlich.

Strenge Vorgaben zur Verkehrssicherungspflicht treiben die Kosten in der Forstwirtschaft seit Jahren nach oben. Das hat der Bad Marienberger Revierförster Jochen Panthel jüngst im dortigen Stadtrat mitgeteilt. 2026 rechnet er bei diesem Posten im Wirtschaftsplan mit einem Aufwand von 12.







