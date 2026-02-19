Schneefall sorgt für Probleme Verkehrschaos nach Wintereinbruch im Westerwald Franziska Bock 19.02.2026, 15:30 Uhr

i Schnee und Eis sorgen für Chaos auf den Straßen des Westerwalds. Polizei und Straßenmeisterei hatten am Donnerstagmorgen an einigen Stellen alle Hände voll zu tun. Röder-Moldenhauer

Der Winter meldet sich zurück: Starker Schneefall und Frost sorgte in einigen Regionen des Westerwalds für Chaos auf den Straßen. Polizei und Straßenmeisterei hatten mancherorts alle Hände voll zu tun.

In der Nacht auf Donnerstag ist der Winter im Westerwald mit Schnee und Frost zurückgekehrt. Das sorgte bei vielen Verkehrsteilnehmern am Morgen für unverhoffte Rutschpartien und hielt Polizei sowie Straßenmeisterei auf Trab.Besonders viele Vorfälle gab es auf den Straßen um Westerburg und Hachenburg.







