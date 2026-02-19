Der Winter meldet sich zurück: Starker Schneefall und Frost sorgte in einigen Regionen des Westerwalds für Chaos auf den Straßen. Polizei und Straßenmeisterei hatten mancherorts alle Hände voll zu tun.
In der Nacht auf Donnerstag ist der Winter im Westerwald mit Schnee und Frost zurückgekehrt. Das sorgte bei vielen Verkehrsteilnehmern am Morgen für unverhoffte Rutschpartien und hielt Polizei sowie Straßenmeisterei auf Trab.Besonders viele Vorfälle gab es auf den Straßen um Westerburg und Hachenburg.