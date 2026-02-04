Trotz angespannter Finanzlage hat der Stadtrat Ransbach-Baumbach den Haushalt 2026 einstimmig verabschiedet. Der Etat zwingt die Töpferstadt zu Prioritäten bei den Investitionen. Hoffnung liegt auf Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Fuchshohl II.
Lesezeit 2 Minuten
„Der Haushalt ist – wie in den vergangenen Jahren auch schon – kein Grund zur Freude.“ So fasst RaBaB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schuld die Situation kurz und knapp zusammen. Dennoch hat der Stadtrat von Ransbach-Baumbach den Etat 2026 einstimmig verabschiedet.