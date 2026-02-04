Haushalt in Ransbach-Baumbach Verkäufe in Fuchshohl II sollen Stadt Geld einbringen Camilla Härtewig 04.02.2026, 17:00 Uhr

i Durch das geplante Neubaugebiet Fuchshohl II in Ransbach-Baumbach könnten Baugrundstücke mit einem Gesamtverkaufswert von knapp 3,9 Millionen Euro – geschätzt für 40 Grundstücke – entstehen, die zum Verkauf angeboten werden. Der Stadtrat hofft auf diese Einnahmen. Camilla Härtewig

Trotz angespannter Finanzlage hat der Stadtrat Ransbach-Baumbach den Haushalt 2026 einstimmig verabschiedet. Der Etat zwingt die Töpferstadt zu Prioritäten bei den Investitionen. Hoffnung liegt auf Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet Fuchshohl II.

„Der Haushalt ist – wie in den vergangenen Jahren auch schon – kein Grund zur Freude.“ So fasst RaBaB-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schuld die Situation kurz und knapp zusammen. Dennoch hat der Stadtrat von Ransbach-Baumbach den Etat 2026 einstimmig verabschiedet.







