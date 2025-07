Jahrzehntelang hat die Buchhandlung Millé in Bad Marienberg an die Verbandsgemeinde (VG) als Schulträgerin die Bücher für die Schulbuchausleihe an der Marie-Curie-Realschule plus geliefert. Doch nun ist das ortsansässige Unternehmen, das die einzige Buchhandlung in der VG ist, bei diesem Auftrag zwei Mal hintereinander leer ausgegangen. Stattdessen wurden die Bücher 2024 von einer Firma aus Bautzen (Sachsen) und in diesem Jahr von einem Betrieb in Zwiesel (Bayerischer Wald) geliefert. Ausgangspunkt dafür ist eine geänderte Verwaltungsvorschrift des Landes für Kommunen, die bereits 2022 in Kraft getreten ist. Doch der Groll der Schwestern Barbara und Stefanie Stahl als Inhaberinnen der Buchhandlung Millé richtet sich in erster Linie gegen die VG Bad Marienberg. Wie kam es dazu?

Wie das Landeswirtschaftsministerium auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, galt auch schon vor der neuen Verordnung die Regel, dass für die Vergabe eines öffentlichen Auftrags über Schulbücher ein einfaches, wettbewerbsoffenes Verfahren erforderlich war, sofern die Auftragssumme höher als 10.000 Euro lag. Diese Vorgabe, so das Ministerium, sei in der Vergangenheit „bedauerlicherweise jedoch häufig nicht eingehalten worden, sodass eine Reihe von Schulen oder Schulträgern ihre bisherige Praxis umstellen mussten“. So auch die VG Bad Marienberg.

Der Auftrag für diese Schule über 71.000 Euro ging an einen Betrieb in Zwiesel im Bayerischen Wald.

Der Leiter der dortigen Vergabestelle, Stephan Keßler, bestätigt auf Nachfrage, dass diese Vorschrift in der Vergangenheit tatsächlich missachtet worden sei. Daher habe man sich 2024 aufgrund der neuen Verordnung dazu entschlossen, den Auftrag deutschlandweit öffentlich auszuschreiben, um den Markt zu erkunden. Dabei seien 20 Angebote eingegangen, wovon nur zwei einen regionalen Bezug gehabt hätten. Eines der beiden kam von der Buchhandlung Millé, die erst sehr spät und nur durch Zufall von dem geänderten Prozedere erfahren habe, so Barbara und Stefanie Stahl. Was Stephan Keßler jedoch bestreitet: Er selbst habe die Schwestern bei einem persönlichen Gespräch darüber informiert.

Doch jetzt kommt der eigentliche Aufreger rund um diese Verordnung: Denn wegen der Buchpreisbindung waren alle 20 abgegebenen Angebote aus ganz Deutschland komplett identisch. Die VG Bad Marienberg wählte daher das Losverfahren, um den Sieger der Ausschreibung zu ermitteln. Das Glück war dabei einem Lieferanten aus Bautzen hold, Millé und die anderen Bieter hatten das Nachsehen.

In diesem Jahr nun nutzte die Verbandsgemeinde eine Neuregelung in der Landesverordnung, die als Minimum zur Wahrung des Wettbewerbs eine beschränkte Ausschreibung fordert. Dazu müssen wenigstens drei Unternehmen um ein Angebot gebeten werden. Man habe diesen Weg gewählt, um die Wahrscheinlichkeit einer Vergabe an die Buchhandlung Millé zu erhöhen, so Stephan Keßler von der Verwaltung weiter. Neben dem Bad Marienberger Unternehmen wurden noch eine Buchhandlung aus Siegen sowie die bereits erwähnte aus Zwiesel angeschrieben. Es ging um ein Auftragsvolumen von 71.000 Euro. Und auch diesmal wiesen alle Angebote wegen der Buchpreisbindung dieselbe Summe aus, wieder ließ die VG das Los entscheiden – mit dem besseren Ende für die Buchhandlung in Zwiesel.

Die Schwestern Stahl bezeichnen die Verordnung mit der Pflicht zur Ausschreibung aufgrund der zu erwartenden Preisgleichheit insgesamt als „Unsinn“, kritisieren aber zudem, dass die VG Bad Marienberg als Auftraggeber durchaus Möglichkeiten habe, solche Geschäfte dennoch in der Region zu halten, was sie aber nicht nutze. Tatsächlich bestätigt das Wirtschaftsministerium, dass den Beschaffungsregelungen in der Vorschrift eine regionale Vergabe immanent sei.

Zudem heißt es in dem Antwortschreiben des Ministeriums an unsere Zeitung: „Das Erfordernis einer wettbewerblichen Vergabe für Lernmittel, die infolge der Buchpreisbindung überall denselben Preis haben, ist aber nur auf den ersten Blick unverständlich. Gute Wettbewerbsbedingungen werden nicht nur am Preis festgemacht. Der Preis ist ein Wettbewerbskriterium, welches aber – je nach Auftrag – um weitere Kriterien, die für den speziellen Auftrag wichtig sind, erweitert werden kann.“ Beispielhaft merkt das Ministerium an, dass die Vergabe auch auf „rein qualitativer, sozialer, umweltbezogener und innovativer Grundlage“ erfolgen könne. „Im Ergebnis ist kein Schulträger zu einer nationalen oder europaweiten Ausschreibung gezwungen, und keine Schulbuchbeschaffung hätte im Losverfahren stattfinden müssen.“

Diese Hinweise führen die Schwestern Stahl ins Feld und untermauern damit ihre Kritik an der VG Bad Marienberg, die durchaus Mittel gehabt habe, den Auftrag regionaler und somit an hiesige Steuerzahler zu vergeben statt an die tschechische Grenze. Stephan Keßler entgegnet, dass die Berücksichtigung weiterer (zum Beispiel ökologischer) Kriterien zwar grundsätzlich möglich, aber mit einem deutlich erhöhten Aufwand für beide Seiten verbunden sei. „Es genügt ja nicht, den Weg zwischen Händler und Schule zu messen“, ergänzt er.

Doch es ist längst nicht nur die Buchhandlung Millé, die die Sinnhaftigkeit der landesweiten Verwaltungsvorschrift generell infrage stellt: So nennen beispielsweise auch Annette Pagel von der Hähnelschen Buchhandlung in Hachenburg und Carmen Neu von der Buchhandlung Neu in Westerburg diese Regelung „Irrsinn“ und erklären sich mit den Schwestern Stahl solidarisch.



Auch der Westerwaldkreis, der selbst Träger von 15 weiterführenden Schulen ist, von denen neun (Ausnahmen sind die sechs Förderschulen) die Möglichkeit zur Schulbuchausleihe bieten, bekennt, man begrüße grundsätzlich die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen im Rahmen wettbewerblicher Verfahren. „Die Verfahrensdurchführung zur Beschaffung von Schulbüchern wird allerdings als nicht zielführend und zu aufwendig angesehen. Infolge der Buchpreisbindung und dadurch gleichlautender Angebote der Bieter wird der angedachte Wettbewerb nämlich nicht eröffnet. Die eigentliche Auftragsvergabe kann nur zufällig im Rahmen eines Losverfahrens erfolgen.“

An wen der Westerwaldkreis seine Schulbuchaufträge vergibt

Der Westerwaldkreis hat für die Schulen in seiner Trägerschaft, die die Möglichkeit zur Schulbuchausleihe bieten, für 2025 Bücher im Gesamtwert von 400.000 Euro bestellt. Die Aufträge wurden je nach Schule einzeln vergeben. An den BBS in Westerburg und Montabaur beläuft sich die Auftragssumme jeweils auf weniger als 10.000 Euro, sodass die Aufträge direkt an die Buchhandlung Logo in Westerburg beziehungsweise an Schreibwaren Wetzlar in Montabaur vergeben wurden. Alle anderen Aufträge wurden in einem wettbewerbsoffenen Verfahren vergeben, mit folgendem Ergebnis – Gymnasium Westerburg: Buchhandlung Logo, Westerburg; Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur: Schreibwaren Wetzlar, Montabaur; IGS Selters: Buchhandlung Reuffel, Koblenz; Realschule plus Montabaur: Vertrieb von Schul- und Lernmitteln, Mühlheim/Ruhr; Realschule plus Höhr-Grenzhausen: Kibula, Möhnsee; Gymnasium Höhr-Grenzhausen: Milacor, Langenberg; Realschule plus und Fachoberschule Hachenburg: Buchhandlung Neu, Westerburg. nh