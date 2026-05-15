Verdächtiger nach Raub gefasst Verfolgungsjagd mit Polizei auf A3 endet bei Montabaur 15.05.2026, 13:03 Uhr

i Symbolbild Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein 18-Jähriger soll am Feiertag einer Seniorin in Hessen das Auto geraubt und damit über die A3 geflüchtet sein. Bei Montabaur konnte er nach einer Verfolgungsjagd gefasst werden.

In einem Industriegebiet bei Montabaur ist am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Räuber gefasst worden, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A3 geliefert hatte. Der 18-Jährige steht im Verdacht, einer Seniorin in Gravenbruch bei Offenbach das Auto geraubt zu haben.







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