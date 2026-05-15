Verdächtiger nach Raub gefasst
Verfolgungsjagd mit Polizei auf A3 endet bei Montabaur
Symbolbild
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Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Ein 18-Jähriger soll am Feiertag einer Seniorin in Hessen das Auto geraubt und damit über die A3 geflüchtet sein. Bei Montabaur konnte er nach einer Verfolgungsjagd gefasst werden.

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In einem Industriegebiet bei Montabaur ist am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Räuber gefasst worden, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei auf der A3 geliefert hatte. Der 18-Jährige steht im Verdacht, einer Seniorin in Gravenbruch bei Offenbach das Auto geraubt zu haben.

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