Aktion im Cinexx Hachenburg Verein weckt im Kino die Tischtennis-Lust Nadja Hoffmann-Heidrich 03.03.2026, 18:00 Uhr

i Jüngere und ältere Spieler der TTG Mündersbach/Höchstenbach stehen derzeit sonntags im Foyer des Hachenburger Kinos Cinexx für Fragen rund um den Tischtennissport sowie für kleine Trainingseinheiten zur Verfügung. Anlass ist der Hollywood-Film "Marty Supreme". Röder-Moldenhauer

Tischtennis gucken auf der Kinoleinwand, Tischtennis spielen im Kinofoyer: Beides zusammen ist derzeit im Cinexx in Hachenburg möglich – dank des Engagements der TTG Mündersbach/Höchstenbach.

Auf großes Interesse ist am Sonntag eine Aktion der TTG Mündersbach/Höchstenbach im Hachenburger Kino Cinexx gestoßen. Passend zum Start des neunfach Oscar-nominierten Hollywood-Films „Marty Supreme“, in dem es um das aufregende Leben eines Tischtennisspielers geht, hat der heimische Verein im Foyer des Kinos eine Platte aufgestellt, an der alle Besucher derzeit täglich munter drauf los spielen können.







