Tischtennis gucken auf der Kinoleinwand, Tischtennis spielen im Kinofoyer: Beides zusammen ist derzeit im Cinexx in Hachenburg möglich – dank des Engagements der TTG Mündersbach/Höchstenbach.
Auf großes Interesse ist am Sonntag eine Aktion der TTG Mündersbach/Höchstenbach im Hachenburger Kino Cinexx gestoßen. Passend zum Start des neunfach Oscar-nominierten Hollywood-Films „Marty Supreme“, in dem es um das aufregende Leben eines Tischtennisspielers geht, hat der heimische Verein im Foyer des Kinos eine Platte aufgestellt, an der alle Besucher derzeit täglich munter drauf los spielen können.