Wanderwege im Westerwald
Verein stellt Pflege ein, sorgt aber für Ausgleich
Die Mitglieder des WWV-Zweigvereins Daubach nutzten ihre Herbstwanderung, um die ersten Klebeschilder für den neuen Adolf-Weiß-W
Die Mitglieder des WWV-Zweigvereins Daubach nutzten ihre Herbstwanderung, um die ersten Klebeschilder für den neuen Adolf-Weiß-Weg anzubringen.
Desirée Schäfer

Der Westerwald-Verein stellt die Pflege seiner alten Hauptwanderwege ein. Als Ausgleich locken der neue Köppelweg und der Adolf-Weiß-Weg. Warum alte Schilder trotzdem hängen bleiben und was Wanderer jetzt wissen müssen.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der jüngsten Zusammenkunft von Mitgliedern des Westerwald-Vereins (WWV) in der Geschäftsstelle Montabaur wurde auch über den Wegfall der alten Hauptwanderwege, den Weiterbestand zahlreicher besonderer Wege und über die beiden neuen Strecken Köppelweg und Adolf-Weiß-Weg gesprochen.
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