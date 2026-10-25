Wanderwege im Westerwald Verein stellt Pflege ein, sorgt aber für Ausgleich Markus Müller 25.10.2026, 13:02 Uhr

i Die Mitglieder des WWV-Zweigvereins Daubach nutzten ihre Herbstwanderung, um die ersten Klebeschilder für den neuen Adolf-Weiß-Weg anzubringen. Desirée Schäfer

Der Westerwald-Verein stellt die Pflege seiner alten Hauptwanderwege ein. Als Ausgleich locken der neue Köppelweg und der Adolf-Weiß-Weg. Warum alte Schilder trotzdem hängen bleiben und was Wanderer jetzt wissen müssen.

Bei der jüngsten Zusammenkunft von Mitgliedern des Westerwald-Vereins (WWV) in der Geschäftsstelle Montabaur wurde auch über den Wegfall der alten Hauptwanderwege, den Weiterbestand zahlreicher besonderer Wege und über die beiden neuen Strecken Köppelweg und Adolf-Weiß-Weg gesprochen.







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