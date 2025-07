Die instabile Außenmauer am Alten Kannenofen in Ransbach-Baumbach hat den Verein „Keramik Erleben“, der im Frühjahr so richtig durchstarten wollte, ausgebremst. Führungen sind seitdem aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude aus dem Jahr 1652 gehört der Stadt. Derzeit wird es gestützt und ist gesperrt. Damit kann auch der Multifunktionsraum nicht mehr genutzt werden, in dem Workshops für Kinder und Jugendliche und Vorträge sowie Lesungen angeboten werden sollten. Aber die Ehrenamtlichen lassen sich nicht entmutigen.

Zum Töpfermarkt kommt das dritte Buch des Vereins heraus. Es handelt von der Ransbach-Baumbacher Künstlerin Franziska Lenz-Gerhard – und eine Sonderausstellung wird eröffnet. Das berichten Vorsitzende Bärbel Bollinger-Spang und ihre Stellvertreterin Susanne Pirstadt beim Gespräch mit unserer Zeitung. Noch bis 10. August ist die derzeitige Dauerausstellung im Museum zu sehen. Zudem informiert ein Film über den für die Region einzigartigen Salzglasurbrand im offenen Buchenholzfeuer, der 500 Jahre die Keramik des Westerwalds und der übrigen Rheinischen Töpferzentren prägte.

i Museum und Kannenofen - ein einzigartiges Ensemble, das bald noch durch einen kleinen Themenpark am Masselbach ergänzt werden soll. Camilla Härtewig

Danach wird der Ausstellungsraum für die neue Sonderschau umgebaut, die am 2. Oktober kurz vor dem Töpfermarkt am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Oktober, eröffnet wird. Thema: der Kannenofen, seine Geschichte und die Menschen dahinter im Laufe der Jahrhunderte. „Es werden Fotos, Dokumente und alte Fundstücke zu sehen sein“, so Bollinger-Spang. „Das wird richtig spannend. Wir werden die Historie komplett aufarbeiten.“ Und sie ergänzt: „Wir sind motiviert und machen das Beste aus der Situation.“

Susanne Pirstadt strahlt und gibt ihr recht. „Das Ensemble, das Ransbach-Baumbach hier hat, ist ein einmaliger Schatz. Museum, Kannenofen und der geplante Themenpark am Masselbach können eine Attraktion für Touristen werden.“ Sie wünscht sich auch eine Kooperation mit der nahe gelegenen Musikkirche.

i Die Außenmauer des Kannenofens ist einsturzgefährdet und muss seit dem Frühjahr gestützt werden. Camilla Härtewig

Derzeit sind Besucher eher selten. „An einem Sonntag waren vier da, das war schon viel“, sagt Susanne Pirstadt bedauernd. Die beiden Frauen hoffen, dass sich das Blatt nach der Sanierung wendet. Dann sind nicht nur Gruppenführungen geplant, sondern auch audiovisuelle Erlebnisse. „Wir sind froh, dass die Einsturzgefahr rechtzeitig erkannt wurde, niemandem etwas passiert ist und eine Sanierung möglich ist“, sagen die beiden. Voraussichtlich zum Töpfermarkt im Oktober 2026 soll der Kannenofen wieder begehbar sein.

Im benachbarten kleinen Park am Masselbach ist ein kleiner Rundgang zum Thema „Keramik Erleben“ geplant. Dafür gibt es Fördermittel von der ADD im Rahmen der Altstadtsanierung. Bollinger-Spang und Pirstadt stellen sich kleine Schutzhäuschen vor, in denen historische Maschinen gezeigt werden sollen. Der Verein hat diese eingelagert oder an anderen Standorten untergebracht. „Ransbach-Baumbach steht ja wie keine andere Stadt in der Region für die industrielle Produktion von Keramik. Das soll sich dort widerspiegeln“, so Bollinger-Spang.

Der gemeinnützige Verein ist seit 2016 aktiv und hat 32 Einzel- und 9 Firmenmitglieder. Zweck ist die ideelle und materielle Unterstützung des Museums am Alten Kannenofen. Handwerklich und industriell gefertigte Keramik und Produktionsmittel aus der Töpferstadt werden gesammelt, erhalten, dokumentiert und präsentiert. Der Verein sucht Sponsoren, denn die Miete für das Büro, das zugleich Bibliothek und Verkaufsort ist, und die Miete für ein Lager im VIP-Center belasten das Budget arg.

Das Museum hat jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Führungen sind kostenlos, Spenden sind sehr willkommen. Der Verein mit Sitz in der Töpferstraße 2 sucht noch engagierte Mitstreiter. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an willkommen-keramikerleben@t-online.de oder im Internet unter www.keramikerleben.de

Ensemble erinnert an einzigartige Handwerkskunst

Der 30 Kubikmeter große Kannenofen ist nicht mehr funktionstüchtig. 1970 wurde das letzte Feuer entfacht. Heute sind nur noch wenige Kannenöfen im Kannenbäckerland erhalten; sie zeugen von der einzigartigen Handwerkskunst und Tradition der Keramikherstellung im Westerwald. So funktionierte es: Die Gefäße wurden in den gewölbeförmigen Ofen gesetzt. Das erforderte viel Erfahrung, damit die Gefäße nicht deformiert wurden oder zusammenbrachen und eine gleichmäßige Salzglasur erhielten. Der Ofen wurde mit Holz bei offener Flamme auf mehr als 1200 Grad Celsius befeuert. Bei Erreichen der höchsten Brenntemperatur wurde Kochsalz durch Öffnungen in den Brennraum eingebracht. Die Salzkristalle verdampften durch die Hitze und setzten sich als „Anflug“ auf die Töpfe. Das Natrium des Kochsalzes wirkte als Flussmittel und verband sich mit dem Quarz des Tons zu einem Silikat. Hierbei entstand auf der Oberfläche eine glänzende Schmelze, die dem Stück später sein charakteristisches Aussehen gab. cam