Verein kann sich auf ausgezeichnete Musiker verlassen

„Was wäre das Westerwälder Dorfleben ohne Musikverein, Kirmes ohne Polka, Schützenfest ohne Marsch, Prozession ohne Blasmusik – unvorstellbar.“ Mit diesen Worten leitete Kreismusikleiter Michael Roski beim Festabend des Musikvereines Ransbach-Baumbach in der guten Stube der Töpferstadt die Ehrungszeremonie ein. Passend ließe sich hier noch ergänzen: Was wäre ein Musikverein ohne engagierte und treue Musikerinnen und Musiker. Einige langjährig aktive Spielerinnen und Spieler wurden für ihre Treue zu ihrem Verein mit Urkunden und Ehrenzeichen durch den Kreismusikleiter vor einem großen Auditorium belohnt.

„Ein Verein lebt nicht von Strukturen, sondern von Menschen“, so das Credo von Michael Roski, der silberne und goldene Ehrennadeln mit Urkunden und einen Ehrenbrief des Landesmusikverbandes mitgebracht hatte. Besonders erfreulich dabei, dass junge Leute sich mit Leidenschaft der Musik verschrieben haben. Mia Gotzen, Lennard Peters sowie Hanna und Lena Wortmann musizieren seit 2015 und wurden daher mit der Jugendehrennadel in Gold belohnt. Katharina Link ist seit 2005 aktiv. Sie erhielt die silberne Ehrennadel des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz für 20-jähriges Musizieren. Thomas Weinmann, Jörg Winkens und Kathrin Winkens spielen schon seit 30 Jahren. Der Lohn: Die Ehrennadel des Landesverbandes in Gold.

Mario Mohr hat sich bereits vier Jahrzehnte der Blasmusik verschrieben. Seine Treue wurde mit „Gold“ dekoriert und mit dem Ehrenbrief des Landesverbandes sozusagen verbrieft und besiegelt. Die Vorsitzende Rebekka Friedrich hatte schließlich noch eine Überraschung für den musikalischen Leiter Andreas Weller mitgebracht: Eine Urkunde und die Dirigentennadel der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände für 15-jährige Tätigkeit in der musikalischen Leitung.