Spaß für den guten Zweck Verein „Höhner-Bus“ lädt zum großen Familienfest ein Angela Baumeier 12.07.2026, 10:00 Uhr

i Der Verein Höhner Bus plant für Sonntag, 26. Juli, ein großes Familienfest in Höhn, bei dem Geld für ein neues elektronisches Trittbrett zusammenkommen soll, welches den Einstieg in das Fahrzeug erleichtern kann. Röder-Moldenhauer

Ziel ist es, möglichst viele Spenden zu sammeln für ein neues elektronisches Trittbrett. Dafür gibt es Überraschungsboxen, Infostände und auch ein attraktives Unterhaltungsangebot für Kinder, die zu Rundfahrten in besonderen Autos eingeladen werden.

Der Verein „Höhner Bus“ lädt für Sonntag, 26. Juli, von 12 bis 16 Uhr zu einem Familienfest für Groß und Klein im Gewerbepark Höhn ein. Vereinsvorsitzender Timo Heinen sagt zu den Hintergründen: „Unser Familientag ist entstanden, weil wir für unseren Bus ein neues elektronisches Trittbrett mit zwei Stufen benötigen.







Artikel teilen

Artikel teilen