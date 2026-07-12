Ziel ist es, möglichst viele Spenden zu sammeln für ein neues elektronisches Trittbrett. Dafür gibt es Überraschungsboxen, Infostände und auch ein attraktives Unterhaltungsangebot für Kinder, die zu Rundfahrten in besonderen Autos eingeladen werden.
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Der Verein „Höhner Bus“ lädt für Sonntag, 26. Juli, von 12 bis 16 Uhr zu einem Familienfest für Groß und Klein im Gewerbepark Höhn ein. Vereinsvorsitzender Timo Heinen sagt zu den Hintergründen: „Unser Familientag ist entstanden, weil wir für unseren Bus ein neues elektronisches Trittbrett mit zwei Stufen benötigen.