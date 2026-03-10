Klares Ziel der ehrenamtlichen Initiative ist ein soziales Engagement. Mitglieder wollen mit ihrem Vorsitzenden Timo Heinen praktische Hilfe leisten und verfolgen keine parteipolitischen Interessen.

Der Bürgerbus Höhn ist ein Erfolg und kommt vielen Menschen zugute. In den Wahlkampfzeiten ist es dem Verein „Höhner-Bus“ wichtig, darauf hinzuweisen, dass er sich ausschließlich aus

gemeinnützigen Gründen gegründet hat. „Z

iel des Vereins ist es von Anfang an gewesen, die Höhner Einwohner

zu unterstützen, Hilfe zu leisten und Menschen miteinander zu verbinden“, betont der Verein.