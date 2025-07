Ein buntes Sommerfest sollte am Sonntag in Boden die Ferienzeit einläuten. Sommerfeste sind ja eigentlich nichts Außergewöhnliches in dieser Jahreszeit. In Boden hatte das diesjährige Fest aber ein kleines Jubiläum. Denn der Verein „Boden aktiv“, der für dieses Event verantwortlich zeichnet, kann heuer seinen fünften Geburtstag feiern. Schade nur, dass der Sommer gerade an diesem Sonntag mit Regen und unangenehmen Temperaturen eine Pause einlegte. Schade für die Gäste und auch für den ausrichtenden Verein. Doch wer steckt hinter diesem Verein, der sich das gesellschaftliche Miteinander im Dorf seit seiner Gründung auf die Fahnen geschrieben hat? Der erste Beisitzer des Vereines, Alexander Drath, hat es im Gespräch mit unserer Zeitung verraten.

„Die Ortsgemeinde Boden versteht sich als eine aktive Gemeinde. Kommunal und besonders gesellschaftlich. Damit das Miteinander das ganze Jahr über in die richtigen Bahnen gelenkt wird, gibt in dem Ort seit dem Jahr 2020 den eingetragenen, gemeinnützigen Verein ‚Boden aktiv‘. Nicht, dass vorher in Boden nichts passiert wäre, denn es gab schon früher Dorffeste und gesellschaftliche Aktivitäten. Das Bestreben des Vereines war es, das dörfliche Leben auf ‚feste Beine‘ zu stellen“, erklärt Alexander Drath.

i Die rollenden Oldtimer weckten in Boden die Aufmerksamkeit von großen und kleinen Sommerfestgästen. Hans-Peter Metternich

„Rund 20 Bodener hatten vor fünf Jahren die Idee, einen Verein zu gründen, dessen Name schon das Bestreben ausdrückt, Boden gesellschaftlich aktiv in Bewegung zu bringen. Das ist uns unter dem Vorsitz von Marc Schultheis und mit rund drei Dutzend engagierten Mitgliedern bis heute auch gelungen“, erklärt Alexander Drath. Denn in den zurückliegenden Jahren, wenn man einmal von der Corona-Zäsur absieht, könnten sich die Events, die der Verein organisiert und durchgeführt hat, absolut sehen lassen, so Drath, der einige Beispiele aus der Vergangenheit nennt.

„Mit einem Adventsbasar in der Ahrbachhalle hat alles 2021 angefangen. Zu den Aktivitäten zählt unter anderem die „Vier-Dörfer-Tour“, die unser Verein mit unterstützt. Sommerfeste in Zwei-Jahres-Rhythmus, oder eine Nikolaus-Aktion mit einem echten ‚Rauschebart-Nikolaus‘, der in Boden wohnt, Tanzkurse mit einem Profi-Tanzlehrer, Spiele-Abende, Krabbelgruppen oder ein Dorf-Flohmarkt“, zählt Alexander Drath ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf. „Wir sind ein Verein für unser Dorf, wir sehen uns als Basis für dörfliche Aktivitäten, und wer Ideen hat, kann sich gerne bei und melden. Wenn möglich, setzen wir die Idee in die Tat um“, macht Drath deutlich, der noch etwas anderes unterstreicht: „Unser Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Was wir erwirtschaften, fließt zurück in die Gemeinde für unsere Bürgerinnen und Bürger, und die Ideen gehen uns nicht aus, in welcher Form das umgesetzt werden kann.“

i Ein „zauberhafter“ Gast beim Sommerfest in Boden, Hausmeister Heinz aus Mainz, er verblüffte die Gäste mit kleinen Zaubertricks. Hans-Peter Metternich

Doch zurück zum Sommerfest, dass der Verein „Boden aktiv“ mit einem Programm für die ganze Familie zum dritten Mal organisiert und ausgerichtet hatte. Bei der Begrüßung der Gäste dankte die Ortsbürgermeisterin Sandra König den „aktiven Bodenern“ einerseits für die Ausrichtung des Festes, vor allem aber für einen Defibrillator, den der Verein aus seinen Mitteln der Gemeinde geschenkt hatte. Eben ein Verein aus dem Dorf, für das Dorf.

Ein Traktor- und Oldtimertreffen ließ die Herzen passionierter Fans alter Schätzen höher schlagen, derweil in der Aubachhalle der Ringerverein ASV Deutsche Eiche Boden seine sportlichen Aktivitäten vorstellte. Die Feuerwehr Ruppach-Goldhausen unterhielt kleine und große Sommerfestgäste mit Vorführungen rund um das Feuerwehrwesen. Der kulinarische Genuss lud – besonders in flüssiger Form – die Feinschmecker edlen Weines zur Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr oder die Biergenießer zum „Hopfentaxi“ der Hachenburger Brauerei ein. Die Gelbachtaler Musikanten waren für die musikalische Unterhaltung derer zuständig, die dem fiesen Wetter die Stirn boten. Bezaubernd im wahren Sinn des Wortes war es dennoch, denn der Zauber Heinz sorgte ein ums andere Mal mit kleinen aber verblüffenden Tricks für magische Momente.

i Der Verein Boden aktiv bringt durch sein Engagement nicht nur das Dorf in Bewegung, er gibt auch etwas an die Gemeinde zurück, so wie hier ein Defibrillator, den die Bürgermeisterin Sandra König (2. von links) von Marc Schultheis, Thorsten Pfaffhausen und Simone Drath (von links) offiziell entgegennimmt. Hans-Peter Metternich

Verein plant schon den Adventsbasar Ende November

Es ist eher ungewöhnlich, schon jetzt auf einen Adventsbasar hinzuweisen, doch es war ein Adventsbasar, den „Boden aktiv“ 2021 als Veranstaltung dieser Art unter seiner Organisation ausgerichtet hat, im letzten Jahr mit einer Krippenausstellung. Der Adventsbasar hatte ursprünglich mit zwei Ständen angefangen. Ende November wird die Veranstaltung die komplette Aubachhalle mit Krippen und Ständen füllen, die meist Handwerkliches anbieten. Thorsten Pfaffhausen und sein Vater Oswald haben die Krippen zusammengetragen. Dazu zählen Figuren aus der Kirche in Ransbach-Baumbach und ein Stall aus Wirzenborn. Die älteste Krippe hat der Opa von Thorsten Pfaffhausen vor knapp 50 Jahren gebaut. Anmeldungen von Ständlern liegen schon vor, heißt es, weitere Anmeldungen, auch für Krippenspenden, nehme man gerne entgegen. Der Adventsbasar soll alles übertreffen, was bisher in der Form war. Kontakt: veranstaltungen@boden-aktiv.de. hpm