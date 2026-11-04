Halloween-Event lockte Massen
Verein aus Rotenhain zieht positive Gruselburg-Bilanz
Tolle Einfälle machten den Rundgang durch die Gruselburg zu einem echten Erlebnis.
Tolle Einfälle machten den Rundgang durch die Gruselburg zu einem echten Erlebnis.
Röder-Moldenhauer

Die Gruselburg in Rotenhain zog zum Halloween-Wochenende zahlreiche Besucher an: Kinder staunten, Erwachsene suchten den Nervenkitzel. Nach dem Erfolg plant der Verein größere, thematisch wechselnde Shows fürs nächste Jahr.

Lesezeit 2 Minuten
„Es waren mehr Besucher da, als wir erwartet hatten“, sagt Anett Herold, Vorsitzende des Vereins Historica Rotenhain, mit Blick auf die Gruselburg für Kinder am Halloween-Wochenende. Zwar habe der Verein in jedem Jahr höhere Besucherzahlen verzeichnet, mit diesem Ansturm habe er aber nicht gerechnet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungHalloween

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren