Halloween-Event lockte Massen Verein aus Rotenhain zieht positive Gruselburg-Bilanz Mariam Nasiripour 04.11.2026, 16:00 Uhr

i Tolle Einfälle machten den Rundgang durch die Gruselburg zu einem echten Erlebnis. Röder-Moldenhauer

Die Gruselburg in Rotenhain zog zum Halloween-Wochenende zahlreiche Besucher an: Kinder staunten, Erwachsene suchten den Nervenkitzel. Nach dem Erfolg plant der Verein größere, thematisch wechselnde Shows fürs nächste Jahr.

„Es waren mehr Besucher da, als wir erwartet hatten“, sagt Anett Herold, Vorsitzende des Vereins Historica Rotenhain, mit Blick auf die Gruselburg für Kinder am Halloween-Wochenende. Zwar habe der Verein in jedem Jahr höhere Besucherzahlen verzeichnet, mit diesem Ansturm habe er aber nicht gerechnet.







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