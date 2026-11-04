Die Gruselburg in Rotenhain zog zum Halloween-Wochenende zahlreiche Besucher an: Kinder staunten, Erwachsene suchten den Nervenkitzel. Nach dem Erfolg plant der Verein größere, thematisch wechselnde Shows fürs nächste Jahr.
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„Es waren mehr Besucher da, als wir erwartet hatten“, sagt Anett Herold, Vorsitzende des Vereins Historica Rotenhain, mit Blick auf die Gruselburg für Kinder am Halloween-Wochenende. Zwar habe der Verein in jedem Jahr höhere Besucherzahlen verzeichnet, mit diesem Ansturm habe er aber nicht gerechnet.