Ärger auch im Westerwald Verbraucherzentrale RLP fordert klare Parkplatzregeln Nadja Hoffmann-Heidrich 20.04.2026, 17:30 Uhr

i Ein Schild weist auf einem Supermarktparkplatz darauf hin, dass Parken nur für Kunden gestattet ist und der Platz videoüberwacht wird (Symbolbild). Doch immer häufiger gibt es Ärger rund um die Nutzung von privat bewirtschafteten Supermarktparkplätzen - so zuletzt auch in Montabaur und Hachenburg. Jan Woitas/dpa

Immer häufiger werden Autofahrer von Zahlungsaufforderungen in ihren Briefkästen überrascht, weil sie falsch oder zu lange auf privaten Flächen, zum Beispiel bei Supermärkten, geparkt haben sollen. Das ruft die Verbraucherzentrale auf den Plan.

Im Westerwald mehren sich die Beschwerden von Verkehrsteilnehmern über Zahlungsaufforderungen von Parkraumbewirtschaftern nach der Nutzung von Supermarktparkplätzen – so beispielsweise zuletzt in Montabaur und Hachenburg. Zu dem Thema hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz jetzt eine Presseinfo herausgebracht, in der sie klare und vor allem transparente Regeln auf solchen Parkflächen fordert.







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