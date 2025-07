In Sachen Schulen macht die Verbandsgemeinde Rennerod ihre Hausaufgaben zuverlässig und gut: Das spiegelt eine Situationsbeschreibung wider, die dem Verbandsgemeinderat Rennerod jüngst zur Kenntnis gegeben wurde. Zuvor stimmte das Gremium einmütig dem Schulentwicklungsplan für die nächsten Jahre zu.

Bei einem Vororttermin in der Realschule plus in Rennerod informierte Bürgermeister Gerrit Müller gemeinsam mit Konrad Groth und Carina Schmidt (beide VG-Verwaltung) über den Stand der Dinge. „Wir sind der Schulträger von insgesamt sechs Schulen, neben der Realschule plus in Rennerod sind das die fünf Grundschulen in Elsoff, Hellenhahn-Schellenberg, Irmtraut, Nister-Möhrendorf und Rennerod. Es ist beachtlich, was wir in den Unterhalt und die Erneuerung der Einrichtungen plus Sportstätten investiert haben“, zog der VG-Chef eine positive Bilanz. Und fügte an: „Wir haben auch noch Aufgaben vor uns, die wir sukzessive abarbeiten. Wir haben keinen Investitionsstau, sondern machen jedes Jahr etwas.“ Dazu zählen auch die Restarbeiten an der neuen Heizung der Realschule. Größte Maßnahme im Schulbereich ist derzeit der Neubau der Mensa an der Grundschule in Nister-Möhrendorf (wir haben berichtet). Dabei geht die VG insgesamt planvoll vor, die größeren Projekte werden gezielt entsprechend der Haushalte eingeplant.

i An der Realschule plus wurde die Außentreppe erneuert und neu gestaltet. Röder-Moldenhauer

Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren fast 6 Millionen Euro in die Schule investiert, hinzu kommen nochmals 3,1 Millionen Euro in die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. „Und da ist der laufende Betrieb, also die dadurch entstehenden Sach- und Personalkosten (beispielsweise für den Hausmeister) noch nicht mitgerechnet“, listete Müller auf. Hinzu kommen auch die Ausgaben in puncto Digitalisierung.

Und in diesem Bereich hat sich die Verbandsgemeinde kräftig ins Zeug gelegt und die nötige Infrastruktur an allen Schulen geschaffen: W-Lan-Verbindungen, digitale Tafeln und Laptops für die Schüler angeschafft. Wie Groth erklärte, sind die Schülerzahlen konstant, perspektivisch wird mit einem leichten Rückgang gerechnet. „Die Grundschulen sind räumlich aktuell komplett ausgelastet“, betonte Schmidt. In der Realschule plus bestehe die komfortable Situation, dass es dort für den Ganztagsbetrieb eigene Räume gäbe, hob Groth hervor. Wenn die Mensa in Nister-Möhrendorf dann in Betrieb ist, würde alle Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde eine warme Mittagsversorgung anbieten.

i Als Heizung stehen nun zwei Luftwärmepumpen mit Booster zur Verfügung. Im Winter kann im Notfall die alte Pelletheizung zugeschaltet werden. Röder-Moldenhauer

Zu den typischen Unterhaltungsmaßnahmen zählt beispielsweise, dass an der Realschule plus der Treppenaufgang im vergangenen Jahr erneuert wurde. Der alte Betonträger war undicht geworden, stattdessen gibt es nun ein Stahlgerüst und Natursteine. Außerdem wurde die Treppe überdacht, und es wurde eine neue Eingangstür beschafft.

Immer wieder werde auch in das Schulschwimmbecken investiert, betonte Müller, das nicht nur von den Renneröder Schülern, sondern allen genutzt werde. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise an der Lüftung gebaut. Als nächste Maßnahme steht dort mittelfristig an, dass das Betonbecken von außen und die Innenauskleidung erneuert werden müssen.

i Die Schulen sind mit digitalen Tafeln ausgestattet. Röder-Moldenhauer

Das Gebäude der Realschule plus Hoher Westerwald wurde ursprünglich Ende der 1960er-Jahre als Hauptschule (bereits mit dem Schwimmbecken) erbaut und dann Anfang der 1970er-Jahre zur Realschule erweitert. In den 1990er-Jahren wurde erneut angebaut. An dem Gebäude sind immer wieder Arbeiten nötig geworden – etwa die energetische Sanierung. Um alles warm zu halten, gibt es jetzt zwei Luftwärmepumpen mit Booster, die noch abgenommen werden müssen. Die bisherige Pelletheizung ist zur Unterstützung in kalten Tagen, also für Notfälle im Winter, geblieben.

Der Schulentwicklungsplan der Verbandsgemeinde Rennerod

Der VG-Rat stimmte dem Schulentwicklungsplan zu. Darin geht es zum einen um eine Bestandserfassung der Gebäude und Prüfung der gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen. Der Schulentwicklungsplan hat eine Geltungsdauer von sechs Jahren, danach muss er überarbeitet und angepasst werden. Darin enthalten ist die Handlungsempfehlung, wenn nötig, eine weitere Ganztagsschule einzurichten, insbesondere auch zur Entlastung der Ganztagsschule in Rennerod. Das solle durch regelmäßige Bedarfsabfragen verfolgt werden. Hier bietet sich insbesondere der Standort Nister-Möhrendorf an. An der Grundschule Hoher Westerwald in Nister-Möhrendorf hat der Anbau einer Küche und Mensa begonnen. Die geplante Fertigstellung soll zum Beginn des Schuljahres 2026/2027 erfolgen (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter). bau