Wahlergebnis folgt Tradition Verbandsgemeinde Rennerod ist „schwarz“ geprägt Angela Baumeier 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Knapp 70 Prozent der Wahlberechtigten haben in der Verbandsgemeinde Rennerod ihre Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Die höchste Wahlbeteiligung war in Hellenhahn-Schellenberg. Röder-Moldenhauer

Bürgermeister Gerrit Müller sieht in gestiegener Wählerbeteiligung ein gutes Zeichen, dass Bürger politisch interessiert sind. Das Wahlergebnis begründet er auch mit historischen Prägungen der Orte.

In der Verbandsgemeinde (VG) Rennerod (Wahlkreis 1) liegt die Wahlbeteiligung bei 68,5 Prozent und damit deutlich höher als bei der letzten Wahl (60,3 Prozent). Das wertet Bürgermeister Gerrit Müller als ein gutes Zeichen und begründet: „Die gestiegene Wahlbeteiligung ist für mich ein Zeichen, dass die Bürger bei uns das politische Geschehen in Bund und Land sehr genau mitverfolgen.







Artikel teilen

Artikel teilen