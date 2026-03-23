Bürgermeister Gerrit Müller sieht in gestiegener Wählerbeteiligung ein gutes Zeichen, dass Bürger politisch interessiert sind. Das Wahlergebnis begründet er auch mit historischen Prägungen der Orte.
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In der Verbandsgemeinde (VG) Rennerod (Wahlkreis 1) liegt die Wahlbeteiligung bei 68,5 Prozent und damit deutlich höher als bei der letzten Wahl (60,3 Prozent). Das wertet Bürgermeister Gerrit Müller als ein gutes Zeichen und begründet: „Die gestiegene Wahlbeteiligung ist für mich ein Zeichen, dass die Bürger bei uns das politische Geschehen in Bund und Land sehr genau mitverfolgen.