In Bad Marienberg
Veranstalter sind mit Berufsinfobörse zufrieden
Bei der Berufsinfobörse in Bad Marienberg hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, einige Dinge selbst auszuprobieren.
Bei der Berufsinfobörse in Bad Marienberg hatten die Jugendlichen auch die Möglichkeit, einige Dinge selbst auszuprobieren.
Röder-Moldenhauer

Was mache ich nach der Schulzeit? Jugendliche, die vor dieser Frage stehen, bekamen jetzt in Bad Marienberg wieder einige Ideen für ihre berufliche Zukunft geboten.

Lesezeit 1 Minute
Die Organisatoren der Berufsinformationsbörse (BiB) in Bad Marienberg ziehen eine positive Bilanz der diesjährigen Veranstaltung. „Wir sind zufrieden“, erklärt Gerd Schell vom Arbeitskreis „Schule, Wirtschaft und Verwaltung“. Zufrieden seien auch die 73 Aussteller – auch wenn einige Stände weniger gut besucht waren als andere.
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