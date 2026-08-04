Geschenk aus Siershahn Vatikan nimmt Friedensfahne aus dem Westerwald entgegen Thorsten Ferdinand 04.08.2026, 06:00 Uhr

i Johannes Heibel aus Siershahn mit einer Friedensfahne am Deutschen Eck in Koblenz. Stephan Gros

Mit einem symbolträchtigen Geschenk hat sich eine Friedensinitiative um Johannes Heibel aus Siershahn bei Papst Leo XIV. für sein Eintreten gegen Krieg bedankt. Diese Geste wurde im Vatikan mit Anerkennung gewürdigt.

Mit dem Zusenden einer Friedensfahne hat eine Initiative aus dem Westerwald das klare Eintreten von Papst Leo XIV. gegen Krieg gewürdigt. Dafür bedankte sich der Vatikan nun in einem persönlichen Brief bei Johannes Heibel aus Siershahn, einem der Köpfe des Friedensprojekts.







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