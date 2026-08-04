Geschenk aus Siershahn
Vatikan nimmt Friedensfahne aus dem Westerwald entgegen
Johannes Heibel aus Siershahn mit einer Friedensfahne am Deutschen Eck in Koblenz.
Johannes Heibel aus Siershahn mit einer Friedensfahne am Deutschen Eck in Koblenz.
Stephan Gros

Mit einem symbolträchtigen Geschenk hat sich eine Friedensinitiative um Johannes Heibel aus Siershahn bei Papst Leo XIV. für sein Eintreten gegen Krieg bedankt. Diese Geste wurde im Vatikan mit Anerkennung gewürdigt.

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem Zusenden einer Friedensfahne hat eine Initiative aus dem Westerwald das klare Eintreten von Papst Leo XIV. gegen Krieg gewürdigt. Dafür bedankte sich der Vatikan nun in einem persönlichen Brief bei Johannes Heibel aus Siershahn, einem der Köpfe des Friedensprojekts.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGlaube & Kirche
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren