Er soll über eineinhalb Jahre lang seine zu Beginn elfjährige Tochter missbraucht haben. Dafür muss sich ein heute 41-Jähriger aus dem Westerwald aktuell vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Was der Beschuldigte einräumt und was er abstreitet.
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Schwerer sexueller Missbrauch in 20 Fällen wird einem Mann vorgeworfen, der sich wegen dieser Anschuldigungen vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten muss. Juri T. (Name von der Redaktion geändert) verfolgt zum Prozessauftakt nahezu teilnahmslos die Anschuldigungen, die Hermann-Josef Vierbuchen als Vertreter der Staatsanwaltschaft vorliest.