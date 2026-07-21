Mögliche Tatorte im Westerwald
Vater soll seine elfjährige Tochter missbraucht haben
Um den sexuellen Missbrauch einer damals Elfjährigen geht es aktuell in einem Prozess vor dem Landgericht Koblenz. Die Tatorte s
Um den sexuellen Missbrauch einer damals Elfjährigen geht es aktuell in einem Prozess vor dem Landgericht Koblenz. Die Tatorte sollen im Westerwaldkreis und im Kreis Neuwied liegen.
Fabian Sommer/dpa. picture alliance/dpa

Er soll über eineinhalb Jahre lang seine zu Beginn elfjährige Tochter missbraucht haben. Dafür muss sich ein heute 41-Jähriger aus dem Westerwald aktuell vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Was der Beschuldigte einräumt und was er abstreitet.

Lesezeit 3 Minuten
Schwerer sexueller Missbrauch in 20 Fällen wird einem Mann vorgeworfen, der sich wegen dieser Anschuldigungen vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verantworten muss. Juri T. (Name von der Redaktion geändert) verfolgt zum Prozessauftakt nahezu teilnahmslos die Anschuldigungen, die Hermann-Josef Vierbuchen als Vertreter der Staatsanwaltschaft vorliest.
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