„Arcta-Dachzelte“ aus Staudt Vater-Sohn-Duo möchte Natur für alle erlebbar machen Hans-Peter Metternich 07.10.2025, 12:00 Uhr

i Das Arcta-Team um die Selbachs (4. bis 6. von links) Lukas, Stefan und Lene in Staudt, auf dem Weg nach vorne. Hans-Peter Metternich

Das Vater-Sohn-Duo Stefan und Lukas Selbach haben vor fünf Jahren die Firma „Arcta-Dachzelte“ in Staudt gegründet und sich damit einen Traum verwirklicht. Hintergrund: Natur und Freiheit für alle erlebbar machen. Ein Blick auf eine Erfolgsgeschichte.

Der Begriff „Arcta“ ist wohl vielen Zeitgenossen eher unbekannt. Leidenschaftliche Camping-Urlauber kommen da aber leicht ins Schwärmen. Hinter dem Firmennamen verbirgt sich ein Unternehmen, das Dachzelte designt, konzipiert, fertigen lässt und deutschlandweit vertreibt.







