Das Vater-Sohn-Duo Stefan und Lukas Selbach haben vor fünf Jahren die Firma „Arcta-Dachzelte“ in Staudt gegründet und sich damit einen Traum verwirklicht. Hintergrund: Natur und Freiheit für alle erlebbar machen. Ein Blick auf eine Erfolgsgeschichte.
Der Begriff „Arcta“ ist wohl vielen Zeitgenossen eher unbekannt. Leidenschaftliche Camping-Urlauber kommen da aber leicht ins Schwärmen. Hinter dem Firmennamen verbirgt sich ein Unternehmen, das Dachzelte designt, konzipiert, fertigen lässt und deutschlandweit vertreibt.