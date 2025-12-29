Es fehlt am Nötigsten Vater bittet nach Brand in Hattert um Spenden für Söhne Michael Fenstermacher

Katrin Maue-Klaeser 29.12.2025, 18:00 Uhr

i Im Obergeschoss des Hauses in Hattert war das Feuer in der Nacht zum ersten Weihnachtstag ausgebrochen und hat das Haus unbewohnbar gemacht. Die Brandursache wird von der Kripo ermittelt. Der Vater zweier Betroffener hat nun eine Spendenaktion initiiert. Röder-Moldenhauer

Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Hattert hat neben Kleidung, Möbeln und allen Dingen des täglichen Lebens auch persönliche Erinnerungsstücke der Familie zerstört. Eine Spendenaktion soll nun helfen, zumindest die nötigsten Dinge anzuschaffen.

Bei einem Wohnhausbrand früh am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Hattert haben drei Bewohner Verletzungen durch Rauchgas erlitten, einer davon wurde schwer verletzt. Das Haus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Der Vater von zwei der Bewohner hat nun eine Spendenaktion gestartet, um seinen beiden Söhnen zu helfen, das Nötigste zu ersetzen.







