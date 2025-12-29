Vater bittet nach Brand in Hattert um Spenden für Söhne

Das Feuer in einem Einfamilienhaus in Hattert hat neben Kleidung, Möbeln und allen Dingen des täglichen Lebens auch persönliche Erinnerungsstücke der Familie zerstört. Eine Spendenaktion soll nun helfen, zumindest die nötigsten Dinge anzuschaffen.
Lesezeit 2 Minuten
Bei einem Wohnhausbrand früh am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages in Hattert haben drei Bewohner Verletzungen durch Rauchgas erlitten, einer davon wurde schwer verletzt. Das Haus ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Der Vater von zwei der Bewohner hat nun eine Spendenaktion gestartet, um seinen beiden Söhnen zu helfen, das Nötigste zu ersetzen.