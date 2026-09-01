Kunstfest rettet Westerwaldort Varieté bringt Erfolg für Hübinger Zirkuszelt Hans-Peter Metternich 01.09.2026, 10:00 Uhr

i Fußballjongleur Sebastian Heller und Freestyle-Girl Miriam Willems zeigten mit ihrer Fußballartistik, dass man mit Bällen weit mehr kann, als nur Fußballspielen. Hans-Peter Metternich

Beim Varieté-Jubiläum verwandelten Akrobatik, Magie und eine atemlose Lichtshow das Hübinger Zirkuszelt in ein Spektakel – und lösten eine überraschende Wende für den Ort aus. Wer den Neustart möglich machte, steht im Bericht.

Die „Sternstunden des Varietés im Zirkuszelt“ feierten in Hübingen ihren ersten runden Geburtstag. Die gemeinsamen Veranstalter im Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Kleinkunstbühne Mons Tabor und das dortige Familienferiendorf, präsentieren zum fünften Mal „Varieté im Buchfinkenland“.







Artikel teilen

Artikel teilen