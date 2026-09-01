Beim Varieté-Jubiläum verwandelten Akrobatik, Magie und eine atemlose Lichtshow das Hübinger Zirkuszelt in ein Spektakel – und lösten eine überraschende Wende für den Ort aus. Wer den Neustart möglich machte, steht im Bericht.
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Die „Sternstunden des Varietés im Zirkuszelt“ feierten in Hübingen ihren ersten runden Geburtstag. Die gemeinsamen Veranstalter im Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Kleinkunstbühne Mons Tabor und das dortige Familienferiendorf, präsentieren zum fünften Mal „Varieté im Buchfinkenland“.