Kunstfest rettet Westerwaldort
Varieté bringt Erfolg für Hübinger Zirkuszelt
Fußballjongleur Sebastian Heller und Freestyle-Girl Miriam Willems zeigten mit ihrer Fußballartistik, dass man mit Bällen weit m
Fußballjongleur Sebastian Heller und Freestyle-Girl Miriam Willems zeigten mit ihrer Fußballartistik, dass man mit Bällen weit mehr kann, als nur Fußballspielen.
Hans-Peter Metternich

Beim Varieté-Jubiläum verwandelten Akrobatik, Magie und eine atemlose Lichtshow das Hübinger Zirkuszelt in ein Spektakel – und lösten eine überraschende Wende für den Ort aus. Wer den Neustart möglich machte, steht im Bericht.

Lesezeit 3 Minuten
Die „Sternstunden des Varietés im Zirkuszelt“ feierten in Hübingen ihren ersten runden Geburtstag. Die gemeinsamen Veranstalter im Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Kleinkunstbühne Mons Tabor und das dortige Familienferiendorf, präsentieren zum fünften Mal „Varieté im Buchfinkenland“.
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