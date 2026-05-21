In Autowerkstätten und Lagerhallen oder auf Baustellen fühlt sich Vanessa Böhmer besonders wohl. Die 25-jährige Chefin der Halle 7 in Nister liebt schwere körperliche Arbeit. Vor fünf Jahren hat sie ihr Unternehmen gegründet.
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Vanessa Böhmer ist eine ungewöhnliche junge Frau: Mit gerade mal 20 Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und das Unternehmen Böhmer Dienstleistungen GmbH mit Sitz in Weitefeld gegründet, zu dem unter anderem die Halle 7 in Nister gehört. Heute ist Vanessa Böhmer 25 – ihren frühen Schritt ins Unternehmertum hat sie noch nicht einen Tag bereut, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.