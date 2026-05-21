So tickt die Chefin aus Nister
Vanessa Böhmer: Die junge Macherin hinter der Halle 7
Vor fünf Jahren hat Vanessa Böhmer (25) den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zu ihrem Unternehmen Böhmer Dienstleistunge
Vor fünf Jahren hat Vanessa Böhmer (25) den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zu ihrem Unternehmen Böhmer Dienstleistungen gehört unter anderem die Halle 7 in Nister, wo beispielsweise die Fahrzeugvermietung der Firma angesiedelt ist.
Röder-Moldenhauer

In Autowerkstätten und Lagerhallen oder auf Baustellen fühlt sich Vanessa Böhmer besonders wohl. Die 25-jährige Chefin der Halle 7 in Nister liebt schwere körperliche Arbeit. Vor fünf Jahren hat sie ihr Unternehmen gegründet.

Lesezeit 3 Minuten
Vanessa Böhmer ist eine ungewöhnliche junge Frau: Mit gerade mal 20 Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und das Unternehmen Böhmer Dienstleistungen GmbH mit Sitz in Weitefeld gegründet, zu dem unter anderem die Halle 7 in Nister gehört. Heute ist Vanessa Böhmer 25 – ihren frühen Schritt ins Unternehmertum hat sie noch nicht einen Tag bereut, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät.

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